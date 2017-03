Danzan a San José

Cargando

“Yo estoy en la danza desde hace 30 años, pero es un grupo que tiene más de 100 años, antes de mí estaban mis tíos y mi abuelo, y antes de mi abuelo estaba su padre”, dijo al referirse a la organización Palmas y Listones de San José.“Para nosotros es muy importante y le tenemos mucho cariño”, indicó el hombre, quien portaba la indumentaria de los matachines, sus nagüillas atadas a la cintura llevaban grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe.René y su grupo, danzaron ayer para celebrar el día del santo. Otras organizaciones de danzantes también acudieron a rendir tributo a San José aunque el templo está cerrado hace varios años, a punto de derrumbarse por falta de presupuesto para repararlo.Durante el 2008, las lluvias de julio derribaron la estructura de la Misión, la segunda más antigua de la ciudad.René recuerda que desde ese momento, algunas personas que acudían frecuentemente pensaron que la capilla ya no funcionaba como tal y no regresaron.Después, y mientras se encontraban realizándose obras de remozamiento, la situación se repitió en el 2013.“Cuando estaba derrumbada nosotros seguimos aquí danzando, mucha gente dejó de venir porque pensó que ya no iba a haber nada, muchos años estuvimos aquí danzando solos”, relató.Desde entonces el lugar se ha mantenido en obras realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; sin embargo, los recursos se terminaron, y ahora hace falta al menos un millón de pesos para completar el trabajo.“Hay muchas partes que están dañadas, al grado que podrían causar un accidente, en la capilla le hace falta piso interior, en la parte de la sacristía hace falta mezcla y en donde va el sagrario hay que reparar el techo”, explicó el sacerdote Manuel Bañuelos Soledad.De hecho, las misas no se realizan en el interior del recinto, pues se encuentra apuntalado y es peligroso el ingreso de personas; para eso han optado por uno de los salones que se encuentran dentro del terreno de la propia iglesia.En esas condiciones y a 231 años de su edificación, ayer los feligreses conmemoraron en el lugar la fiesta patronal por el Día de San José.Las actividades conmemorativas iniciaron desde el sábado en la noche, con la entrega de reliquias; mientras que ayer se ofrecieron misas, una de ellas por parte del obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.