Buscan que constructoras agreguen infraestructura

A fin de evitar desperdicios en las áreas de equipamiento que se debe donar al Municipio, en los próximos fraccionamientos que se vayan a aprobar se propondrán esquemas de inversión mixta para contar con la infraestructura necesaria, dio a conocer el regidor secretario de la comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios.Eduardo Fernández Sígala explicó que el desarrollador de vivienda tiene la obligación de destinar un 14 por ciento del área del fraccionamiento al Municipio para equipamiento y área de parque.Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo es que el área de equipamiento no se utiliza.“Y se queda el terreno, pasan cinco años y no se utilizó ni para equipamiento, a lo mejor para parques sí, pero lo que estaba para equipamiento queda sin resolver, y después el Municipio lo mal vende”, expuso el regidor.Dijo que por ello, la comisión Revisora de Fraccionamientos, que es la que analiza los dictámenes que se suben a Cabildo para su aprobación, tratará de obligar al constructor para que equipamiento se realice de manera real con una escuela, guardería, estancia infantil o con un buen parque.Explicó que si el 14 por ciento del área del fraccionamiento se debe donar para estos usos, en un 7 por ciento el desarrollador deberá invertir además en esta infraestructura y el otro 7 por ciento que sea aportado por el Gobierno.“Que el otro 50 por ciento lo ponga el Municipio o el Estado o la Federación para poder tener kínder, escuelas, estancias infantiles, oficinas de Gobierno, lo que se necesite, pero que realmente se haga en el espacio que se tiene que donar por reglamento”, mencionó Fernández.Agregó que otro esquema que se implementará es para incentivar la ocupación de espacios en la mancha urbana.Dijo que por ejemplo, se exigirá a los dueños de predios en el centro de la ciudad o zonas urbanizadas que los tengan abandonados, que construyan banquetas o los protejan con una malla o con una barda.“Y si no le pone ninguna de éstas dos, se le va a multar”, aseguró.En los casos en que se vaya a fraccionar estos predios, como los terrenos son pequeños, en lugar de donar un porcentaje del área al Municipio, que el constructor invierta en la misma zona en un parque, una escuela o una guardería.“Porque aquí ya no se necesita equipamiento para ningún tipo, porque hay escuelas, hay oficinas, hay guarderías, pero la idea que se pueda invertir en algo que tenga beneficio para la comunidad”, explicó el regidor.

