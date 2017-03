Tecnología invade los hogares

Tener disponible tecnología en los hogares se ha vuelto casi imprescindible.“Las cosas han cambiado mucho. Antes con el teléfono bastaba, pero ya no. Ahora con el Internet está uno al pendiente de todo lo que pasa, no nada más en la ciudad”, dice Estela Zamora, un ama de casa juarense.En su casa cuenta con Internet, televisión de paga y teléfono, servicios que en materia de tecnología considera básicos.En el estado de Chihuahua, 546 mil 677 viviendas están equipadas con una computadora, 507 mil 202 hogares tienen acceso a Internet y un millón 9 mil 645 cuenta con televisor, de los que 321 mil 452 son análogos y 430 mil 154 digitales. 258 mil 039 hogares tienen ambos.Estos datos se desprenden de la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Con datos al 2016, la encuesta revela que 545 mil 977 viviendas en el estado cuentan con televisión de paga y un millón 4 mil 987 con servicio de telefonía.Estela menciona que a diferencia de hace unos años, actualmente el uso que le da al teléfono fijo es casi nulo. Toda su comunicación se centra ahora en celulares o la navegación en la web.De acuerdo con la encuesta del Inegi en el estado, hay un millón 749 mil 551 usuarios de computadora. De ese universo, un 79 por ciento dijo ocuparla para entretenimiento, 89 por ciento para conectarse a Internet, 51 por ciento para labores escolares y 37 por ciento para trabajar.María Luisa Maldonado, otra ama de casa, dice que para sus hijas es casi impensable no tener Internet en el hogar.“Hacen sus tareas o chatean con los amigos. Es algo que ya en la casa no nos puede faltar, refiere.Menciona que en su caso la telefonía fija es un servicio que ocupa con mucha frecuencia, pues habla con familiares en otras regiones del país.Agrega que aún sigue utilizando televisores análogos.Del total de usuarios de Internet, se contabilizaron a nivel estatal 2 millones 143 mil 150. De ese total el 88 por ciento se ‘conecta’ para comunicarse.Los datos del Inegi indican que en Chihuahua hay 2 millones 679 mil 613 habitantes que usan el celular, de los cuales un 23 por ciento tiene un equipo común, 76.1 por ciento un ‘smartphone’ y 0.9 por ciento ambos. (Cinthya Ávila/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.