Protestan por carencias del Hospital Infantil

Personal Médico del Hospital Infantil de Especialidades suspendió ayer por la tarde sus labores y colocó una manta en el exterior del edificio para protestar por la falta de especialistas, equipo, medicamento y por las condiciones insalubres en que trabajan.Los manifestantes se dirigieron al gobernador del estado, Javier Corral Jurado y al secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez para expresar que están trabajando bajo protesta y demandan mayores recursos, pues se está afectando la calidad del servicio que se brinda a la población infantil de Juárez.Ayer se buscó hacer contacto con personal de Salud del Gobierno del Estado, pero la solicitud de información no fue atendida.La pancarta que colocaron en el hospital, dice que médicos, enfermeras y paramédicos trabajan bajo protesta y enumeran las razones: falta de medicamentos, mala calidad de medicamentos, falta de aparato de RayosX, carencia de personal médico especialista y subespecialista, además por las condiciones insalubres de las áreas hospitalarias.Los manifestantes, quienes pidieron que se reservara su identidad por temor a represalias, expresaron que durante los fines de semana se agrava la falta de médicos de día y de noche, además sólo se tiene cubierto el 50 por ciento del cuadro de medicacamentos.Señalaron que no hay personal para atención de incidencias, cubrir vacaciones, descansos e incapacidades, y es frecuente que falle el equipo de Rayos X.El director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla ha expresado que la administración anterior dejó “un déficit muy grave” de medicamentos en el Sistema Estatal de Salud, pues “no hay ni aspirinas”.Dijo que el déficit de medicamentos en el Servicio Estatal de Salud es un “problema gigantesco” y ahora se busca la manera de conseguir abasto lo más rápidamente posible”, expresó Valenzuela Zorilla.“Y en hospitales, la lista es todavía más pobre y más triste, pues en Chihuahua no tenían guantes, ni gasas, ni relajantes musculares”, expresó.Dijo que todos los hospitales estatales están en muy malas condiciones, en condiciones de desabasto, entre ellos el General, el de la Mujer y el Infantil.

