Depresión, peligrosa y a veces mortal

Así fue hasta que un día ya no pudo levantarse más de la cama, recordó Edelmira, quien entonces supo que su hija era víctima de la depresión.Se trata de un trastorno que debe tomarse en serio, porque lejos de ser una tristeza pasajera, es una condición incapacitante que se encuentra dentro de las primeras tres causas de consulta psicológica en la ciudad, señalan especialistas.Testimonios de pacientes muestran que se trata de una enfermedad que sólo es atendida hasta que interfiere con las actividades cotidianas, cuando es visible a partir de muchos otros síntomas.En casos extremos, puede ser un padecimiento mortal.Datos de Servicios de Salud de Chihuahua indican que el año pasado, la depresión se posicionó aquí en el lugar número 23 en los reportes de morbilidad de todas las enfermedades entre los hombres, mientras que en el número 15 entre las mujeres.Con 212 casos diagnosticados en 2016 en hombres y 992 en el sexo opuesto, la reflexión sobre este padecimiento ocurre hoy, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Felicidad.Se trata de una iniciativa instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de julio de 2012 con el fin de reconocer “la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos”.Mariana Salcido Gándara, responsable del Programa de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria II, explicó que en lo que va del año, la Secretaría de Salud en Juárez ha ofrecido 373 consultas relacionadas con síntomas depresivos.En este escenario, advirtió la especialista, varios factores han hecho creer a las personas que cuando experimentan episodios de tristeza derivados de acontecimientos negativos se hallan sumidas en la depresión, sin pensar en que para que ello sea posible un conjunto de signos clínicos deben también estar presentes.“La diferencia es que va acompañada de tristeza, pero también de muchos otros síntomas como humor deprimido, apatía, falta de energía, retardo psicomotor, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, de memoria, trastornos del sueño, descenso del apetito y hasta ideas de muerte”, puntualiza Salcido Gándara.De acuerdo con esta fuente, los factores que pueden llevar a una persona a sufrirla son varios, pero pueden partir de situaciones como una predisposición genética, la situación familiar, problemas en el trabajo, la falta de empleo, el hacinamiento y la percepción de no involucrarse en actividades que hagan sentir útil a la persona.Los especialistas aconsejan a los familiares de quienes en un determinado momento puedan estar atravesando un proceso depresivo aprender a identificar los signos de alarma y, sobre todo, entender que se trata de un mal que requiere atención médica, pues el simple transcurso del tiempo no hará más que empeorarla.Desde la perspectiva de Salcido Gándara, una opción es comunicarse a la línea de emergencias 911, donde el interlocutor podrá orientación gratuita e incluso atención en crisis durante los episodios más críticos. (Fernando Aguilar / El Diario)

