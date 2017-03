Dan prisión preventiva a supuestos homicidas

Los sospechosos Jorge Alejandro Barrera Torres y César Rubén Rocha Álvarez –cuyos datos personales quedaron reservados a excepción de sus nombres- deberán enfrentar el proceso en la cárcel al imponérseles dos años de prisión preventiva.Al formular cargos en contra de ambos, un agente del Ministerio Público (MP) informó que el jueves pasado alrededor de las 15:00 horas Jorge Alejandro y César Rubén arribaron a la avenida Tecnológico cruce con Xólotl a bordo de un automóvil negro con verde conducido por el primero de ellos y del cual bajó César Rubén portando un arma de fuego.Presuntamente César Rubén pretendía quitarle a la víctima María Martha González López su bolso de mano pero ella opuso resistencia y le dio dos balazos en el tórax causándole un shock hipovolémico consecutivo a una herida cardiaca.Después ambos hombres se retiraron del lugar en el vehículo en que llegaron con el bolso de la víctima, afirmó el fiscal para luego dar a conocer quienes acusan a Jorge Alejandro y a César Rubén entre ellos un testigo de identidad protegida.Ante los señalamientos los detenidos y por consejo de una abogada pública penal, los detenidos decidieron no rendir declaración y pidieron 144 horas o 6 días para que se resuelva su situación jurídica.En la diligencia realizada en la séptima sala de la “Ciudad Judicial”, estuvieron presentes familiares de ambos acusados y en entrevista con El Diario aseguraron que sus seres queridos son inocentes y que fueron arrestados dos horas antes de que sucediera el crimen de González López, en calles de la colonia Riveras del Bravo etapa VI, de decir, muy lejos de donde se registró el homicidio, en posesión de cristal y después los implicaron falsamente en la muerte de la mujer.María Paula Álvarez Puente, madre de César Rubén, dijo que a las 12:00 horas del jueves a su hijo y a Jorge Alejandro se les descompuso el vehículo en una calle de Riveras del Bravo VI y ella llevó un mecánico y como a las 14:00 horas en ese lugar al hacerles una revisión policías municipales los sometieron a una revisión y los detuvieron porque estaban en poder de dosis de cristal y un arma de fuego calibre .40.“Ellos ya no se movieron de ahí, yo fui por el mecánico y otro muchacho lo llevo. Cuando él llego, a ellos ya se los habían llevado porque hicieron revisión y les hallaron cristal… no coincide el lugar donde la mataron a donde ellos estaban; hay personas que los vieron en Riveras del Bravo y de ahí no se movieron... son locos para que voy a tapar el sol con un dedo pero no tienen nada que ver en ese homicidio”, afirmó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.