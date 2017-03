Sindicato de Bachilleres acusa a Corral de intimidarlos

Chihuahua— El secretario general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, José Acuña Peralta, acusó al gobernador Javier Corral de mentir a la opinión pública, insultar a los 2 mil 800 maestros paristas, al llamarlos “chantajistas”, así como de intimidarlos a través de la fuerza pública para romper los paros laborales.Lo anterior lo dio a conocer mediante un desplegado dirigido al gobernador del estado y firmado por él, mismo en el que destacó que los tres paros en el Cobach no han sido una decisión a título personal, sino producto de una decisión unilateral de los trabajadores.“Usted miente al decirle a la opinión pública que estamos utilizando a nuestros alumnos, como un instrumento de lucha. No es la estrategia del insulto ni la intimidación a los trabajadores paristas Cobach en contra de quienes inclusive, les ha enviado los cuerpos policiacos dotados de armas largas para tratar de disolver nuestro movimiento de paro”, se lee en el documento.En el desplegado conminó al gobernador a signar un convenio de revisión salarial correspondiente a 2017 con lo cual se daría un incremento directo al salario del 3.08 por ciento, así como un “bono de revisión salarial” que asciende a la suma de mil 900 pesos para cada maestro.Por lo anterior ofreció hacer un préstamo sin intereses con el fin de pagar este bono, suma que asciende a 5 millones 200 mil pesos.Asimismo reiteró la petición de destituir a la directora general del Cobach, Teresa Ortuño, argumentando que no cuenta con el grado académico necesario para ostentar dicho cargo.

