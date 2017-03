Reaprehenden a chofer que atropelló y mató a peatón

Sin embargo, el juez le permitió enfrentar el proceso en libertad por lo que el operador Jesús Guadalupe Aguilar Lázaro únicamente deberá depositar una garantía económica por 34 mil pesos en un plazo no mayor a 15 días y acudir a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.El accidente donde perdió la vida José Félix Suárez Ramírez, de 65 años, sucedió el 22 de marzo de 2014 cuando Aguilar Lázaro conducía una unidad del transporte público en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Tecnológico casi esquina con Cesáreo Santos.En aquélla fecha los agentes de Tránsito determinaron que el probable responsable fue Aguilar Lázaro, entonces de 21 años, quien conducía la unidad número 1300 de la Ruta Central.El camión de transporte público carecía de matrículas de circulación y sólo exhibía el número económico, se reportó entonces.Los agentes viales arrestaron al chofer. Después se le fijó una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Pero en febrero pasado no acudió a una audiencia denominada “intermedia” o de preparación a juicio oral por lo que un Tribunal de Control lo declaró sustraído.Ayer en audiencia, Aguilar Lázaro le dijo al juez de Control Alberto Ocón Campos que no recibió el aviso judicial de que se iba a realizar una audiencia y por ellos no compareció. También afirmó que ha buscado a los familiares de la víctima para llegar a un acuerdo y no ha podido localizarlos.En su turno el juez le dijo al chofer que los notificadores del Tribunal acudieron al domicilio que él proporcionó y ahí les indicaron que no vivía ninguna persona con el nombre de José Guadalupe Aguilar Lázaro.Pero en atención a la petición del fiscal, el juez fijó como cautelares la obligación de Jesús Guadalupe Aguilar de entregar una garantía económica equivalente al 10 por ciento de lo que deberá pagar como indemnización por muerte a los deudos y le ordenó que se presente cada 15 días a firmar ante la Fiscalía de Ejecución de Penas.El juez también programó la audiencia “intermedia” para el próximo 3 de abril a las 12:45 horas y exhortó al chofer a presentarse. (Blanca Elizabeth Carmona/El Diario)

