Se frena construcción en Ciudad Universitaria

A casi siete años de que su primera piedra fue colocada y después de registrar un acelerado avance, la construcción de la Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se mantiene en pausa.Ricardo Duarte Jáquez, rector de la máxima casa de estudios local, dijo que la Universidad no tiene contemplado construir este año porque cuenta con la infraestructura necesaria para atender a los alumnos y nuevos aspirantes.“Creo que en CU tenemos una infraestructura para atender la demanda de estudiantes durante los próximos tres o cuatro años”, dijo el representante de la UACJ, quien, sin precisar un lapso concreto, afirmó que la construcción podría reanudarse hasta entonces.Una revisión de los archivos periodísticos permite advertir que, como diferentes autoridades lo anunciaron en la inauguración formal de la primera etapa de la llamada Ciudad del Conocimiento –que comprende a la CU– en marzo de 2011, el complejo en su conjunto, ubicado a casi 40 kilómetros del Centro, albergaría a nueve instituciones educativas.De ellas, siete serían universidades que erigirían ahí sus campus en el corto plazo como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero, hasta ahora, aparte de la UACJ, sólo el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) habilitó en ese lugar un conjunto de edificios.Apenas en mayo del año pasado, el gobernador Javier Corral Jurado, en su calidad de candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), ofreció a la comunidad de la UACJ reubicar la CU al Centro Histórico de la ciudad.En esa ocasión, durante un evento realizado en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario, el ahora mandatario estatal argumentó que los predios del suroriente donde se ubica, aislada en medio del desierto, no debían alojar una institución como una universidad.Durante aquel encuentro, Corral Jurado habló sobre la posibilidad de crear en ese punto una universidad nacional en materia de seguridad pública, algo que, sin embargo, hasta ahora no se ha concretado en ningún sentido.En septiembre de 2014, la construcción de la Ciudad Universitaria fue duramente criticada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que, en su informe denominado “¿Quién manda aquí?”, señaló que ese desarrollo inmobiliario, al que calificó como una “aberración urbana”, no era justificable bajo ningún argumento.La razón que llevó al IMCO a esta conclusión, que expone a Juárez como uno de los ejemplos que mejor ilustran el problema de la dispersión urbana, es que la CU ha representado un alto costo para el erario y para los maestros y alumnos en virtud de su lejanía respecto a la mancha urbana.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.