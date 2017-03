Con video, contradicen versión de la Fiscalía

Chihuahua—Durante la audiencia de cinco imputados ante la justicia federal, por portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en modalidad de comercio, uno de los defensores mostró un video en el que aseguran que cinco unidades de la Policía Ministerial llevaban en la caja de una de éstas a cuatro detenidos, entre ellos al agente de Tránsito Municipal de Ciudad Juárez identificado como Gerardo R.C., quien es uno de los imputados.El video, de acuerdo con el testigo, un guardia de seguridad del fraccionamiento Los Portales, donde vive Gerardo, asegura que ingresaron alrededor de las 11:30 de la mañana del 15 de marzo, pero el parte informativo de la Fiscalía Zona Norte, indica que los imputados fueron detenidos en un taller mecánico llamado Castores, alrededor de las 15:00 horas de ese día.El sábado, el juez federal de Juicio Oral, Amilcar Asael Estrada Sánchez, dejó en prisión preventiva al agente de Tránsito Municipal de Ciudad Juárez junto con otros tres hombres y una mujer imputados, por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de compra.El abogado Juan Carlos Sosa Rodríguez, defensor de Ariana, la mujer detenida, presentó un video y fotografías del agente Gilberto cuando llegó detenido con otras tres personas por agentes ministeriales a su fraccionamiento Los Portales, a hora distinta de que señala la Fiscalía Zona Norte..Sosa Rodríguez presentó como testigo al guardia de seguridad del fraccionamiento Los Portales, Jesús Gamboa Márquez, quien mostró un video grabado con su celular del momento en que los ministeriales salían del fraccionamiento aparentemente con los detenidos, de los que sólo reconoció a Gilberto.El guardia de seguridad mencionó que los agentes entraron al fraccionamiento con los detenidos, el 15 de marzo alrededor de las 11:30 horas, aún cuando la Fiscalía reportó las detenciones alrededor de las 15:00 horas de ese mismo día.La defensa no pudo probar la hora ni fecha del ingreso al fraccionamiento.Según el Ministerio Público, el 15 de marzo, los agentes estatales de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), aprehendieron en el taller Castor de la colonia Jardines de San José, a cuatro hombres y una mujer con armas, decomisaron 1190 paquetes de mariguana, varios mochilas negras con 15 paquetes cada una, en llantas y en la oficina del negocio.De acuerdo con la causa penal 233/2017 y la carpeta de investigación 698/2017, los imputados están acusados por portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y de delitos contra la salud en su modalidad de comercio.La representación social solicitó al juez federal declarar legal la detención y luego de varios recesos, Estrada Sánchez determinó dejarlos en prisión preventiva y programó la audiencia de vinculación a proceso para el miércoles a las 20:00 horas.Los otros defensores apoyaron al abogado de Ariana, luego de que argumentaron que el parte informativo no está bien integrado y que a sus defendidos no les leyeron en tiempo sus derechos.José Antonio Navarro, es la defensa de Alonso, Juan Carlos Sosa Rodríguez y José Roberto Gómez Jáuregui de Ariana, Andrés Salas Calzadillas defensor particular de Carlos y Eduardo y Alejandro Vargas Salas, de Gilberto.Al agente Gilberto le encontraron el uniforme de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) un arma de la Sedena, un radio de transmisión y droga.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.