Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad superior a las demás de sufrir afecciones cardiacas, problemas en el sistema digestivo, trastornos visuales, auditivos, dentales y hasta hematológicos; sin embargo, el reto más grande en la vida de Ángel ha sido encontrar una escuela.“Fuimos a 10 escuelas hasta que lo aceptaron en una; él ahora está en cuarto grado de primaria, hay mucho desconocimiento incluso por parte de los mismos maestros”, comentó Raquel Martínez, madre de Ángel, a propósito del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemorará el próximo 22 de marzo.Ángel tiene 10 años, no habla mucho pero “todo escucha y entiende”, carga con audífonos para entretenerse, pues le encanta la música.Ayer, él y su madre fueron al primer Foro Informativo impartido por la Fundación Síndrome de Down Ciudad Juárez; un organismo de reciente creación que busca luchar con la falta de conocimientos respecto a esta condición.“Hemos visto mucho trabajo en la inclusión dentro de las escuelas, pero no en la sociedad, no estamos preparados, todavía en estos tiempos vemos cómo llevamos a nuestros hijos a un restaurante o a algún lugar público, y la gente no está preparada para socializar con una persona con capacidades diferentes”, expresó Cinthia Raygadaz, directora de la fundación.“Un niño con Síndrome de Down no es un niño enfermo, es un niño especial y ¿Qué familia no tiene un hijo especial?”, por eso estamos abogando porque sea llamada Condición Down”, expuso uno de los ponentes invitados, el pediatra Guillermo Garza Martínez.En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, Raquel emitió un mensaje a otros padres cuyos hijos tienen esta condición: “Que no se desesperen, que tengan mucha paciencia, que es un camino un poco difícil pero no imposible”.