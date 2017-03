Capacitan a personal de guarderías

La imposibilidad de pagar las cuotas que piden los centros de Bienestar Infantil impide a muchos padres que trabajan acceder al servicio de guardería para sus niños, dijo María Antonieta Pérez Reyes, directora de Desarrollo Social.Esta situación implica que la falta de becas oficiales o provistas por empresas privadas es un problema que no ha podido abatirse, al que se enfrentan las personas que laboran y no cuentan con quiénes se hagan cargo de sus hijos durante las extensas jornadas de trabajo.Aun cuando la cuota “es muy módica” –entre 150 y 250 pesos al mes–, consideró Pérez Reyes, estas estancias no operan a su máxima capacidad.De acuerdo con información de Desarrollo Social, en esta ciudad existen 61 centros de este tipo que tienen a su cuidado a 2 mil 800 niños de 4 a 12 años.En el corto plazo, afirmó Pérez Reyes, este número se incrementará a 71 con la próxima apertura de 10 más en diferentes puntos de la localidad.Mientras aquello sucede, los titulares de los centros de Bienestar Infantil y sus colaboradores recibieron ayer la primera de varias capacitaciones que ayudarán a reforzar el trato que tienen con los beneficiarios.El tema que abordaron fue la programación neurolingüística, que, en principio, les permitió darse cuenta de que existen varios tipos de aprendizajes.Para Claudia Grisel Villalobos Esparza, responsable de la estancia del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) de la UACJ, estos nuevos conocimientos son de suma importancia para mejorar la atención que se les brinda a los menores.“Hay veces que nosotros no comprendemos por qué los niños no nos están haciendo caso o por qué no trabajan cuando se requiere. Estas capacitaciones nos pueden ayudar mucho porque nos permiten comprender de qué manera se les puede ayudar”, dijo.Pérez Reyes indicó que, para aliviar la carga que para muchos padres resulta tener que pagar las cuotas de recuperación, Desarrollo Social busca que las maquiladoras que así lo deseen se hagan cargo del mantenimiento de los niños de madres o padres que trabajen en esos lugares, tal como una prestación. (Fernando Aguilar/El Diario)

