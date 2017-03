Caen 8 por violencia intrafamiliar

La Policía Municipal informo que elementos de la corporación realizaron el arresto de ocho sujetos en diferentes intervenciones por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar.En el primer caso, policías se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el cruce de las calles Erizo y Rémora, donde una mujer les dijo que su marido la había agredido a golpes, luego de que éste llegara en estado de ebriedad a pedirle dinero y ella se lo negó, motivo por el cual Mariano E. V. de 50, fue detenido.En el segundo caso, agentes municipales acudieron a las calles Álvaro Obregón y Gustavo Garmendia, en la colonia Emiliano Zapata, para arrestar a Miguel Ángel M. C. de 45 años, ya que su sobrino manifestó que lo había golpeado tras discutir.En la tercera intervención, los policías detuvieron a Rafael M. G. de 23 años, luego de que agrediera a golpes a su pareja sentimental y le ocasionó varias lesiones en el rostro, por lo que de inmediato fue puesto bajo arresto en el exterior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Paraguay y Reforma, de la Colonia Melchor Ocampo.La cuarta intervención se realizó en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Rafael Velarde donde se puso bajo arresto a Víctor Ernesto C. M. de 30 años, luego de que su pareja se quejó de que éste la golpeó.Posteriormente, en el quinto caso acudieron hasta la calle Árnica, en la colonia Felipe Ángeles, Juan A. M. de 30 años, fue detenido tras agredir a su pareja sentimental por no haberle tenido lista la cena.En la sexta intervención, realizaron la detención de Jorge R. D. de 35 años, sobre la calle Sol del Eucalipto, de la colonia Praderas del Sol, ya que fue acusado de haber agredido a golpes a su esposa, cuando ella le pidió que dejara de tomar.En el séptimo caso, Alán V. A. de 24 años, fue detenido por golpear a su pareja sentimental en un domicilio ubicado sobre la calle Isla Milena, en la colonia Pablo Álvarez, esto luego de que la víctima no quiso acompañar a su agresor a un convivio.Por último, Ramón M. M. de 25 años, fue detenido sobre la calle Simona Barba, en la colonia Melchor Ocampo, luego de que su esposa lo denunciara a las autoridades policiacas por haberla golpeado y de amenazarla de muerte.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.