Apilan 4 cadáveres en brecha

Cargando

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó ayer el hallazgo de cuatro cadáveres apilados entre montículos de arena cerca de una brecha en el surponiente de la ciudad, a la altura del kilómetro 17 de la carretera a Casas Grandes.Además, un ataque a mano armada dentro de un restaurante-bar de una zona exclusiva de la ciudad, dejó como saldo una persona asesinada.Los hechos violentos ocurren pese al desplazamiento de células integradas por elementos del total de cuerpos policiacos y del Ejército Mexicano.Sobre los cuatro cadáveres, la Fiscalía informó que sólo se observó que uno tenía atado alambre al cuello, mientras que a los otros no se les apreciaron huellas de tortura ni impactos de bala.Hasta el cierre de esta edición las víctimas se encontraban en calidad de desconocidas y no se tenía reporte de ausencia de cuatro hombres, según personal de la FGE.El reporte de los cuerpos fue hecho a la redacción de diferentes medios de comunicación desde la tarde del viernes. Este no fue atendido por los policías, pero sí por periodistas que por la noche realizaron la búsqueda por varias horas, sin resultados.Y aunque las autoridades también fueron alertadas, ninguna se movilizó.Ayer por la mañana se recibió una nueva llamada en la que decía que los cadáveres estaban más hinchados.Finalmente los reporteros dieron con el lugar donde cuatro cuerpos estaban amontonados en medio del desierto. El Diario dio aviso a la Policía para que acudiera al lugar.Los primeros respondientes, encabezados por el secretario Ricardo Realivázquez, tardaron varios minutos en llegar al punto, mientras que los investigadores acudieron una hora después.Ligan a ejecutado con20 homicidiosA las 00:32 horas de ayer, en el interior del restaurante-bar Applebee’s Campos Elíseos, ubicado en la avenida Campos Elíseos número 9345, un hombre fue asesinado, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).En el lugar quedó sin vida un hombre identificado por el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, como Juan Carlos Gallegos Martínez, apodado “El Pitbull” y presunto líder de una célula de la pandilla Los Aztecas”, a quien supuestamente la FGE investigaba por su probable participación en cerca de 20 ejecuciones.Su acompañante, una mujer de la que se reserva su identidad por razones de seguridad, resultó herida de bala en el muslo de la pierna izquierda, por lo que fue trasladada a un hospital privado.Dentro del restaurante fueron asegurados siete elementos balísticos calibre 9 milímetros.Empleados y clientes del negocio fueron testigos del momento en el que dos hombres entraron al negocio, se acercaron a una mesa y platicaron brevemente con las dos víctimas, para luego dispararles a corta distancia y huir corriendo.El Ministerio Público aseguró los videos capturados por las cámaras de circuito cerrado y las cámaras de videovigilancia instaladas en el llamado corredor seguro de la avenida Tomás Fernández y la avenida De las Industrias.El fiscal Peniche Espejel dijo que “El Pitbull” estaba bajo investigación por su participación en el homicidio de tres universitarios en la cantina “La 4”, ubicada en Plaza Portales y también se le responsabilizaba por un triple homicidio ocurrido en el bar Tr3s Cantinas, de Plaza Cuquita, en la avenida Gómez Morín.Por estos crímenes la Policía Municipal ya había sido exhibido públicamente a José Ángel Cuéllar, exagente de la Policía Ministerial detenido por su probable participación en otro ataque armado ocurrido en el Barezitto, otro negocio de la misma plaza comercial.Sin embargo, no fue acusado por esos crímenes formalmente. La confesión del exinvestigador permitió el hallazgo de tres cadáveres inhumados clandestinamente en una vivienda de su propiedad.Peniche Espejel aseguró que Gallegos Martínez y otros integrantes de su célula delictiva se separaron recientemente de otro líder de ‘Los Aztecas’, apodado “El Chino” Lares, quienes se dedican a la venta de droga dentro de bares y del que no aportó mayores datos. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.