Reanudarán labores el martes, afirman

Miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de los Colegios de Bachilleres (Staacobach), reanudarán labores el próximo martes, informó el secretario de organización y prensa, Bernardo Hernández.Lo anterior luego de que realizaron un paro durante el jueves y el viernes como respuesta ante la negativa del Gobierno del Estado de aumentar el salario que les corresponde este año, una prestación que está estipulada en su contrato colectivo de trabajo.Indicó que debido a que aún no se ha tenido la audiencia con el gobernador del estado, para que sea el propio mandatario quien atienda su solicitud, tendrán una reunión durante la siguiente semana, en donde analizarán cuáles serán las siguientes acciones para seguir manifestando su inconformidad.“Todo sigue igual, no ha habido respuesta de las autoridades, el martes nos reincorporamos a nuestras labores. Sin embargo se convocará a un pleno de secretarios generales delegacionales en la ciudad de Chihuahua, para tomar la decisión de que haremos, paro indefinido, marchas, o algunas otras estrategias para continuar en este proceso de gestión sobre nuestras prestaciones y derechos salariales”, informó.Por su parte, la dirección del Colegio de Bachilleres señaló que este pago se les realizará pero en tiempo y forma debido a la situación financiera por la que atraviesa el estado. Esto podría ser hasta finales del siguiente semestre.“La Dirección General les ha planteado que no se está negando el aumento que se ha solicitado, porque es un derecho y se les va a otorgar, pero no es el momento, tenemos hasta el mes de julio para firmar el documento necesario, para que se les pague en diciembre como es costumbre”, informó anteriormente Eduardo Limón Alonso, director de Cobach Zona Norte.El paro mantuvo sin clases a 18 mil estudiantes, e involucró a 900 maestros y administrativos de los siete planteles que hay en la ciudad.La directora general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, Teresa Ortuño Gurza, ratificó ayer que no firmaría el convenio de aumento salarial para los trabajadores hasta que la Federación, fije los paramentos, lo cual sucederá hasta mediados de año, como se les anunció.En tanto, con el inicio del llamado “puente largo”, también los trabajadores sindicalizados abandonaron ayer el bloqueo que realizaban en los accesos de colegios, centros deportivos y oficinas administrativas en la ciudad de Chihuahua, en demanda de que la dirección general firmara el convenio del alza salarial en 3.08 por ciento con la Federación. (Con información de Manuel Quezada)

