Caen varios con diversas dosis de droga

En varias colonias y en la Zona Centro de la ciudad, elementos de la Policía Municipal arrestaron a seis presuntos narcomenudistas y les aseguraron 10 envoltorios de mariguana, ochos dosis de cocaína, dos de cristal y dos de heroína.La primera intervención se realizó en las calles Mariscal y Azucenas, en la Zona Centro, luego de que a José Antonio C. C. de 39 años, le aseguraron dos dosis de heroína.Minutos después se realizó la detención de Gabriela C. C. de 30 años, a quien le encontraron cuatro dosis de cocaína en piedra, cuando se encontraba en las calles Francisco Javier Mina y Corregidora, en la Zona Centro.Más tarde fue arrestado Eduardo H. E. de 28 años, en las calles Canadá y Marruecos, del fraccionamiento Oasis, a quien le localizaron una lata de mariguana como para forjar cuatro cigarrillos.Los policías también detuvieron, con cuatro dosis de cocaína en piedra, a Marco Gabriel C. C. de 30 años, en las calles Francisco Javier Mina y Corregidora, Zona Centro.Por otra parte, se detuvo a David Noé R. L. de 30 años, en las calles Guerrero Negro y Piedra Azul, de la colonia Puerto La Paz, con tres envoltorios de mariguana.En otros hechos se detuvo a Daniel A. C. de 18 años y José Antonio A. C. de 20 años, en las calles Gómez Morín y San Antonio, fraccionamiento Misión de Santa Rita, con dos envoltorios de cristal.