Un ‘round’ por sus sueños

Iván tiene un objetivo claro en su vida: ser boxeador profesional. A sus 16 años, el residente de la colonia Parajes del Sur ha dejado atrás las peleas en las esquinas y lotes baldíos para acudir al gimnasio.Para ello emplea más de cuatro horas al día sólo para trasladarse hasta el gimnasio Josué “Neri” Santos, en la zona Centro, donde entrena una hora y 15 minutos. Luego se regresa en la rutera a su casa para estudiar y trabajar.“Yo leí en el periódico de unos americanos que vinieron y ofrecieron clases de box, los busqué y tardé varios días en encontrarlos, hasta que lo logré”, dice orgulloso Víctor Iván Pérez Aguirre, quien al mes subió al ring y el sábado pasado ganó su primera pelea.“Venció a un rival que ha ganado cuatro peleas consecutivas”, dice admirado su entrenador Frank Avalos, manager de ManEmpire, un gimnasio del estadunidense Jayson Abadia, quien desde octubre del año pasado trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.“En su mirada lo ves, tiene todo para ser un campeón”, afirma el coach que avizora el gran futuro al nobel pugilista.“La cosa más grande que hay es la esperanza, eso te va guiar a donde quieras ir. Donde hay esperanza hay sueños y él tiene esperanza de que lo puede alcanzar”, asegura Frank.María Ivone, la madre de Iván, sonríe agradecida al entrenador y afirma que sembró en su hijo la esperanza para alcanzar sus metas, aunque sabe que no todo es fácil.La familia Pérez Aguirre radica en Parajes del Sur, una de las colonias más peligrosas de la ciudad.El entorno en el que ha crecido Víctor Iván no podía ser más desalentador para un adolescente.Las calles de esa zona habitacional, ubicada en el suroriente de la ciudad, albergan casas abandonadas y hogares donde prevalece la violencia familiar, las adicciones, el pandillerismo y la venta de drogas.El archivo periodístico revela que en los últimos ocho días han sido asesinados cinco jóvenes en la colonia contigua a la de Víctor Iván y los vecinos han manifestado su miedo ante estas muertes.En busca de ‘diamantes’En octubre pasado, gracias a una invitación de la Policía Comunitaria, los estadunidenses Jayson Abadia y Frank Avalos llegaron a Juárez a trabajar con los adolescentes radicados en colonias con alta incidencia delictiva.Ambos residen en El Paso, Texas. Frank es parte de la primera generación de mexicoamericanos de su familia y asegura tener un compromiso de vida con esta frontera, por eso busca que los niños en condición vulnerable conozcan el boxeo.Su amigo Jayson Abadia es un estadounidense que no domina el español, pero se ha enamorado de Juárez a tal grado que instaló en esta ciudad una sucursal del gimnasio ManEmpire, donde él es entrenador.Buscar diamantes bajo la tierra y hacerlos brillar, con ese ideal salieron a las calles de Juárez Jayson y Frank.Querían encontrar a la futura estrella del box y parece que en Víctor Iván encontraron su primera piedra preciosa.Los triunfos del “Peligroso Iván”, como ha sido bautizado el adolescente por los boxeadores, han provocado que otros jóvenes de colonias del suroriente también acudan al gimnasio. Su liderazgo es nato.“Yo peleaba en las calles, siempre. Dos veces fue arrestado”, dice el menor un poco avergonzado de su “pasado”.Su amor por el box lo llevó a comprar un par de guantes y luego un costal, ambos usados.Finalmente, en el pequeño patio de su casa, con unas cuerdas que consiguió, armó su propio ring. En ese entonces no conocía el programa de Jay y Frank, pero leyó en El Diario la historia de los estadunidenses y decidió entrar, por lo que con sus sueños en su mochila y el dinero para exacto para las ruteras los buscó en la zona Centro hasta que los encontró.Desde entonces no ha faltado un solo día al entrenamiento, dice su madre María Ivone Aguirre.El cambio es su hijo es tal, que ha contagiado a ocho amigos que están buscando en el deporte una alternativa de vida.“Iván lo tiene todo para triunfar y se le ve en la mirada, en sus ojos, pero para hacerlo no solo debe tener buena técnica, debe ser buena persona y trabajar mucho con disciplina, sólo así se puede triunfar”, sentencia Frank. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)

