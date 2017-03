Reciben a repatriados con programa sin fondos

El Gobierno mexicano recibe a los repatriados de Estados Unidos con un programa que no tiene un solo peso asignado y que en los hechos únicamente concentra acciones que ya brindan por sí mismas otras instituciones.Una llamada telefónica, un boleto de mil 500 pesos, inscripción al Seguro Popular y un contacto para conseguir empleo son los apoyos que promete el programa ‘Somos Mexicanos’.Este fue lanzado originalmente el 26 de marzo de 2014, coordinado por el Instituto Nacional de Migración, y fue revivido este año por el Gobierno federal como la estrategia de atención a los migrantes.El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 no contempla en ninguno de sus apartados un recurso etiquetado para ‘Somos Mexicanos’. Una revisión hecha por El Diario a la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo confirma: no existe presupuesto federal para el programa.Las ayudas ofrecidas son parte de las obligaciones –sí presupuestadas– de programas e instituciones como Sistema Nacional de Empleo, Seguro Popular, Instituto Nacional de Migración y Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Consulados de México en Estados Unidos.Blanca Navarrete, coordinadora ejecutiva del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, dijo que la problemática va más allá, al ser “Somos Mexicanos” una copia de lo hecho por administraciones anteriores.“La gente de Migración a nivel nacional me confirma que no tiene un presupuesto asignado, yo les digo entonces que con todo respeto esto es en realidad lo que (el expresidente Felipe) Calderón tenía como programa de Repatriación Humana, es lo mismo, o sea, Peña Nieto nada más les cambió el nombre”, señaló Navarrete.Agregó que de poco sirve ayudar a un deportado a regresar a su comunidad de origen y obtener un empleo si éste va a ser mal remunerado, ya que se obligaría a esa persona a emigrar de nuevo para buscar mejores oportunidades laborales.Javier Sánchez Rocha, delegado de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua, reconoció la falta de presupuesto.“El apoyo consular, la asesoría legal y todo lo demás que se pueda hacer o que se esté haciendo con los recientes asuntos que puedan surgir, es una obligación que ya existía”, dijo.Añadió: “En el Presupuesto para el 2017 no estaba contemplada una partida específica que nos pudiera etiquetar determinados montos hacia ese tema, pero eso no significa que no podamos focalizar o canalizar nuestros esfuerzos para atender la coyuntura y en ese terreno no es que yo coincida, pero le doy cierta razón a los especialistas que dicen que no es suficiente”.En funcionario consideró que una de las acciones principales de ‘Somos Mexicanos’ es hacer más eficiente la obtención de documentos y la inscripción a programas sociales.“Por ejemplo en los Consulados ya se encuentra toda un personal dedicado a atender a esas personas, o sea, no se trata de retrotraerlos a los vericuetos de la tramitología para cuando lleguen ellos acá, se trata de facilitarles las cosas”, detalló Sánchez Rocha.Navarrete dijo que es urgente que el Gobierno federal plantee una política diferenciada, al ser distintas las necesidades de los repatriados que habían vivido por décadas en Estados Unidos, y las de quienes fueron deportados por intentar el cruce ilegal por primera vez.En Ciudad Juárez, ‘Somos Mexicanos’ ha contemplado firmas de convenios con empresarios para ofrecer empleo a repatriados y la habilitación como albergue del antiguo edificio de Recaudación de Rentas.Ambas medidas han sido impulsadas por los gobiernos estatales y municipales, no por el federal. (Itzel Ramírez / El Diario)