Paro seguirá, amagan maestros de Cobach

Docentes y personal administrativo de los distintos planteles del Colegio de Bachilleres, sumaron ayer dos días consecutivos en paro laboral y amagan con seguir el próximo martes.Bernardo Hernández Torres, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres (Staacobach), dijo que se reunirán con los secretarios generales para definir las próximas acciones.Los docentes exigen el aumento de salario de este año y el pago de una prestación que está estipulada en su contrato colectivo de trabajo.De acuerdo con Eduardo Limón Alonso, director general del Cobach, las autoridades no se niegan a cumplir con la obligación del incremento, pero no la pueden ofrecer en este momento sino hasta junio.El funcionario insistió en que “paralizar las clases y no permitir el acceso a los alumnos y a los docentes que sí quieren dar clases no es la mejor salida”.Con el paro laboral son alrededor de 18 mil alumnos los que permanecen sin clases en la ciudad y casi 50 mil en todo el estado.En un comunicado emitido ayer por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la subsecretaria de Educación y Deporte, Judith Marcela Soto Moreno, expuso que el paro fue “un acto que afectó directamente a los alumnos y que faltó bastante criterio a los profesores para priorizar el interés educativo sobre cualquier otra cosa”.Sin embargo, profesores del Cobach rechazaron esta postura oficial y lamentaron que desde el Estado se trate de deslegitimizar su movimiento.Martha Leticia Martínez Rivera, maestra y delegada sindical del plantel 9, ubicado en el suroriente de la ciudad, dijo que el propósito del paro no es afectar a nadie, sino visibilizar ante el resto de la sociedad su condición de trabajadores que, como los de otras ramas, requieren hacer válidas sus prestaciones.La profesora aseguró que el sindicato no se ha cerrado al diálogo, sino que incluso ha solicitado audiencias con Corral Jurado desde enero sin que, afirmó, hayan obtenido respuesta alguna.“La situación está difícil para nosotros porque es una incertidumbre. No queremos que se nos pague en este momento este retroactivo, se nos ha pagado en otras fechas. Lo único que queremos es que se nos dé la garantía de que se nos va a dar esa prestación y que no se nos van a desaparecer prestaciones, porque así como esa hay otras más”, comentó. (Fernando Aguilar / El Diario)