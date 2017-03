Dejan colgados a 70 alumnos de posgrado

Sin la posibilidad de trabajar porque se dedican a estudiar un posgrado que les exige tiempo completo, al menos 70 universitarios de la localidad se enfrentan a la incertidumbre de no saber si recibirán la beca que la Federación ofrece para ese nivel de estudios.El problema se deriva de un recorte presupuestal que aplicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del que forma parte la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Esta situación, que se replica también en otras universidades del país, implica que aunque fueron admitidos en el posgrado con la condicionante de dedicarse a él de tiempo completo, a los nuevos estudiantes no se les aprobó el apoyo económico y tampoco fueron notificados por ninguna instancia.Originario de Oaxaca, Víctor Hugo Gaytán Martínez cursa una maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas; el estudiante lamentó que nadie le haya informado antes que ya no sería beneficiario de la beca.“Para venir yo hice una gran inversión”, dijo. “Ahora estamos cortos de dinero; ya no tenemos. Desde que uno se va a postular para la maestría, invierte dinero en exámenes y viajes. El viaje a Juárez es un poco caro. Mis compañeros y yo estamos cortos en dinero y no hay forma de trabajar. La maestría es pesada, además”.Ante este escenario, la UACJ por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) realiza ante el Conacyt las gestiones para solucionar el inconveniente, afirmó Ricardo Duarte Jáquez, rector de la máxima casa de estudios local.“La situación es compleja derivado de todo el ajuste presupuestal a nivel nacional. Esto no es exclusivo de los estudiantes de posgrado de la UACJ, es en general, en todas. ANUIES está recopilando información para hacer un planteamiento a Conacyt”, explicó.De acuerdo con Duarte Jáquez, será en agosto –en el inicio del semestre de mayor demanda del año– cuando esta reducción afecte a más aspirantes de posgrado, ya que el Conacyt decidió no entregar nuevas becas.El recorte aplicado por el órgano desconcertado de la administración pública federal ha afectado también a otras instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyos directivos le pidieron dar marcha atrás a la decisión.“Con el país en la situación en que está, con los niveles de corrupción y de pobreza, no deben realizarse estas medidas de recorte. Creo que el trabajo se está haciendo al revés. La educación es lo que permite mejorar un país. Este año dijeron que no había presupuesto, pero nunca hubo aviso de que no nos iban a entregar becas”, señaló Gaytán Martínez. (Fernando Aguilar / El Diario)