Explosión deja 2 lesionados

Una explosión en un negocio de barbacoa dejó ayer lesionados a un hombre de unos 24 años y a un adolescente de 15 en el fraccionamiento Parajes de San José.De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió dentro de una casa equipada como establecimiento de comida localizada en la calle Costa de Oro luego de que una válvula de gas se quedó abierta durante tiempo.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, informó que el accidente sobrevino cuando las personas hicieron “maniobras inadecuadas” con el tanque de gas y la estufa en el local denominado “Barbacoa El Gordo”.“Primero abrieron la estufa y luego fueron a poner el tanque y abren el tanque, regresan y se presenta un acumulamiento de gas. Cuando intentan prender la estufa es cuando se presenta la explosión”, explicó el funcionario.Dijo que, tras esta serie de acontecimientos, el hombre mayor, del que hasta el cierre de esta edición no se proporcionó su identidad, recibió quemaduras de primero y segundo grado en el rostro, las manos y las piernas, en tanto que el menor sólo sufrió golpes ocasionados por la fuerza de la detonación.El primero fue llevado a recibir atención médica a una clínica privada, en tanto que el menor fue trasladado al Hospital Infantil de Especialidades (HIES) para ser revisado.El caso llevó a Matamoros Barraza a exhortar a la población a tener extrema precaución con el manejo del gas.“Es importante que en cuanto se huela a gas no se haga nada hasta no abrir puertas y ventanas”, recomendó. “Desde afuera hay que avisar al 911 para que acuda una unidad de Bomberos a poner el área segura, para que quede seguro el lugar”.

