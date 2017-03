‘Pagan’ otra vez con recibo falso

Personal de Recaudación de Rentas detectó un segundo recibo de pago falsificado, ahora de una mujer que fue a aclarar con ese documento que su marido supuestamente ya había cubierto la revalidación vehicular de los dos años anteriores y hasta la baja de sus placas.Sergio Nevárez Rodríguez, titular de la dependencia, dijo que todo sucedió el jueves, cuando la fémina llegó a las oficinas estatales de la Unidad Administrativa “José María Morelos”.Sucede que un automovilista recibió un requerimiento domiciliario porque adeudaba la revalidación vehicular de los años 2015 y 2016, agregó.Entonces envió a su esposa a mostrar “el recibo” que le expidieron, por un total de 2,115.04 pesos, cuando presuntamente él cubrió ambos conceptos y también la baja de las placas 843-SCA-8 de un vehículo Ford modelo 2002, informó.Pero al mostrar el recibo, el personal advirtió de inmediato que es falso, expresó.Tiene el sello de la Tesorería Municipal, una dependencia del Municipio que nada tiene que ver en este asunto, además presenta una lista de conceptos que no existen y cantidades que no son reales, dijo.La mujer comentó que su marido cubrió 2,115.04 pesos y su esposo la envió “recibo en mano” a hacer la aclaración de que ya había pagado, agregó.Pero se abstuvo de revelar dónde se hizo el presunto pago, informó.“Hago un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar, ya que no hay intermediarios, no hay nadie que pueda hacer el trámite y tiene que hacerse en Recaudación”, expresó.A la mujer se le pidieron todos los datos, pero no quiso dejar el original y se retiró asustada, dijo.Ya se tienen todos los datos y el departamento jurídico va a presentar una denuncia por falsificación de documentos oficiales, informó.“Es el segundo recibo que tenemos de este tipo, de una persona que copió los logotipos y empezó a imprimir con el mismo formato de las autoridades estatal y municipal”, agregó.El primer caso fue el 22 de febrero cuando se recibió un recibo de una persona que presuntamente pagó la revalidación vehicular y acudió a recoger la Tarjeta de Circulación, informó.El documento indica que es un “Certificado de ingresos” de la Tesorería Municipal, siendo que la revalidación vehicular y las bajas de placas se hacen en Recaudación de Rentas que es una dependencia de Gobierno del Estado, expresó.El documento cita el nombre de una cajera inexistente: “Sandra Pereyra Andujo” del “Turno primero” y se expidió a nombre de Alfonso Pacheco Lerma.La Fiscalía General del Estado se encargará de hacer la correspondiente investigación, añadió. (Horacio Carrasco/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.