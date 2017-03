Avalan más casas lejanas

El Cabildo avaló el primer desarrollo de vivienda en condominio ubicado al filo del cinturón de contención de la ciudad.Cerradas San Ángel se construirá al suroriente en medio de fraccionamientos abandonados y las viviendas proyectadas son de 38.7 metros cuadrados.El proyecto de ‘vivienda lejana’ fue aprobado por la pasada administración y en ésta el Cabildo acordó el pasado jueves el régimen de condominio.Los regidores rechazaron este tipo de construcciones pero argumentaron que las aprobaron porque la ley contempla las edificaciones.“Lo lamentable de esto es que la ley lo permite todo, la constructora no está violando ningún reglamento o técnica y jurídicamente están en lo correcto”, expuso el regidor independiente José Ávila Cuc, vocal de la Comisión de Fraccionamientos.El edil independiente Alfredo Séañez Nájera, coordinador de la Comisión de Fraccionamientos, precisó que el Gobierno anterior aprobó ese fraccionamiento en septiembre del 2016.“Son viviendas muy chicas, muy incómodas, pero desgraciadamente son permitidas”, argumentó.La autorización que se otorgó en el trienio anterior fue para poder fraccionar ese predio, y lo que se aprobó el jueves fue que la desarrolladora pueda construir y vender las casas bajo régimen de condominio plurifamiliar, explicó el edil del PAN Eduardo Fernández Sígala.Juan Enrique Díaz Aguilar, director de Planeación y Evaluación, cuestionó que además de lo chicas que son las casas, se encuentran donde no hay nada, y el Municipio tiene que llevar servicios como limpia y seguridad pública, que implican a la vez un costo.Aparte, por aquel rumbo donde “da vuelta el viento”, hay que proveer también centros educativos y espacios comerciales donde los habitantes puedan realizar sus compras, expuso el regidor independiente José Ávila Cuc, vocal de la comisión de Fraccionamientos.Además, no hay transporte público o las rutas se cortan muy temprano.“Los que se animan a vivir por ahí, hacen vaquitas para viajar en taxi, porque transporte urbano no hay o deja de pasar muy temprano”, afirmó Ávila Cuc.Explicó que debido a que el régimen es de condominio en un solo terreno se podrán edificar tres o hasta cuatro viviendas, y si una familia desea vender su casa por las condiciones infrahumanas en que viven o porque hay más integrantes, no lo podrán hacer sin la anuencia de los otros tres o cuatro propietarios del predio.El regidor José Alfredo González Quintana, del Partido Nueva Alianza, dijo que una vivienda de ese tipo genera problemas de tipo social y de inseguridad.Agregó que se debe estar muy al pendiente de que en Ciudad Juárez no se construyan más condominios.“Lamentablemente está dentro de la normatividad, lo malo es que esa normatividad fue consultada por peritos que desgraciadamente en su momento apoyaron a las constructoras, es un negocio redondo”, mencionó.Las viviendas en condominio de menos de 40 metros a construirse en el suroriente de la ciudad, se ubican no sólo en la periferia del perímetro de contención para el desarrollo urbano, sino en medio de docenas de casas que han sido abandonadas por la falta de infraestructura pública.El fraccionamiento Cerradas San Ángel se desarrollará en una parcela de 149 mil metros cuadrados correspondiente al Ejido Zaragoza, por el cruce de la avenida Fundadores y Acacias, donde se pretenden construir poco más de 300 viviendas en tres etapas, de las cuales 144 serán en régimen de condominio.Si bien la construcción del fraccionamiento lo aprobó el anterior Ayuntamiento apenas un mes antes de terminar sus funciones –el 2 de septiembre de 2016–, justo cuando se encontraba el proceso de transición del Gobierno Municipal, el Cabildo aprobó este jueves modificaciones al proyecto que permiten la construcción de viviendas de 38.7 metros cuadrados.Para el urbanista Agustín González Medrano este tipo de desarrollos representan una agresión y desprecio a la ciudad por continuar con la expansión urbana, pero también un problema social porque viviendas de ese tipo son inhumanas y no generan comodidad a sus habitantes.“Por eso la gente abandona las casas y anda hasta huyendo porque quien dio los créditos los anda buscando para que paguen”, dijo quien fue Ingeniero de la Ciudad en la Administración Municipal 2002-2004.Explicó que el problema de continuar con el desarrollo de viviendas en ese sector de la ciudad, donde por la insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos hay docenas de viviendas abandonadas, representan un problema público por el gasto que implica dotar esas zonas de la infraestructura necesaria.“Se van a empezar a topar con el mismo problema que tenemos en tantos sectores de la ciudad, en los que se mete la ilusión a la gente de tener un hogar propio y al rato lo tienen que abandonar porque es un calvario ir a trabajar, ir a la escuela, donde descansar, ir de compras y tener seguridad”, agregó.De acuerdo con el avalúo realizado para la compra del terreno que es propiedad de la empresa Ruba Desarrollos S.A. de C.V., registrado en la escritura pública, se menciona en las características del terreno que en la zona hay población “escasa”.Además, sobre el tipo de construcción dominante agrega que “se distinguen predios baldíos y casas habitación unifamiliares”, mientras que de los servicios públicos dice que son “incompletos”.El proyecto aprobado el 2 de septiembre menciona que el fraccionamiento comprende 305 lotes a desarrollar en tres etapas en una superficie total de 149 mil 500 metros cuadrados, el cual constará de 161 lotes habitacionales unifamiliares y 144 lotes habitacionales plurifamiliares. (A. Castañón, G. Minjáres / El Diario)