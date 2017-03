Ante las revisiones para ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben cuidar la información que guardan en sus dispositivos electrónicos, recomendaron especialistas del Centro Regional de Nuevo México de Derechos Fronterizos de la American Civil Liberties Union (ACLU).Quitar accesos directos a Twitter y Facebook, subir información confidencial a la ‘nube’ y hasta mantener apagados celulares y tabletas, fueron algunas de los consejos que dio Vicki B. Gaubeca, directora del Centro.“En las puertas de entrada, es decir, en el aeropuerto o aquí en el puente de Juárez, si te piden los dispositivos antes de cruzar protege la información que tengas, súbela a la nube del Internet”, dijo ayer durante un coloquio sobre migración.“Yo empujo un botón y ya estoy en mi Facebook, ya estoy en mi Twitter, la recomendación es salir de las redes sociales antes de cruzar, porque entonces (los oficiales de migración) van a necesitar la contraseña para ingresar y se va a hacer un poco más complicado para que ellos que entren y revisen los medios sociales”, comentó.Si los oficiales han solicitado acceso a las cuentas de redes sociales, es muy importante cambiar de inmediato las contraseñas, advirtió.Aunque estas acciones pueden acarrear demoras y más preguntas para los migrantes, recordó el carácter personal, privado y altamente detallado de la información almacenada en dispositivos electrónicos.Gaubeca dijo además que este tipo de medidas han sido respaldadas por las cortes estadounidenses, por lo que están dentro de los estándares de legalidad.Precisó que una vez dentro de Estados Unidos la revisión de dispositivos electrónicos no puede hacerse sin la orden de un juez.La activista mencionó que, de acuerdo con reportes de prensa, durante el pasado mes de febrero fueron revisados hasta 5 mil dispositivos electrónicos, cifra que representa más del doble de las revisiones hechas en todo 2015.Durante el coloquio, en el que participó también Blanca Navarrete, coordinadora ejecutiva del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, se hizo hincapié en la necesidad de que los migrantes conozcan y defiendan el respeto a sus derechos.Considerando el alto flujo migratorio legal que hay entre México y Estados Unidos, las activistas llamaron a no hacer caso de rumores y a informarse sobre las medidas a tomar en caso de detenciones y los nuevos escenarios que pudieran afectar a quienes se encuentren en territorio estadounidense.Las protestas de organizaciones promigrantes y de derechos humanos, recordaron, ha sido fundamental para lograr la liberación o detener la deportación de algunos migrantes, por lo que es importante que la población tenga a la mano los contactos con estas entidades.Gaubeca recordó aunque autoridades estadounidenses de ciudades fronterizas han mantenido una actitud opuesta a la retórica de Trump, ello no ha impactado en el ánimo de migrantes legales e ilegales.“Aunque nuestros gobiernos estén diciendo “tranquilos, no se preocupen, no va a haber redadas, esto solamente se está aplicando a personas que ya tienen antecedentes criminales”, pues uno tiene la pregunta, pero arrestaron a un “dreamer”, arrestaron a una persona que era víctima de abuso doméstico, entonces está provocando temor en la comunidad”, dijo.

