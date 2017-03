Discuten aquí si procede tipificar el feminicidio

Cargando

Diputados de la Comisión Contra la Violencia del Congreso del Estado encabezaron aquí un foro encaminado a la tipificación del feminicidio, con la participación de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, organizaciones sociales, agentes ministeriales y organismos de Derechos Humanos.La presidenta de la comisión, la panista Laura Mónica Marín Franco, dijo que es importante que las personas más experimentadas les indiquen cómo se debe llevar a cabo la tipificación del feminicidio y si es o no factible.Agregó que Chihuahua es uno de los estados donde más se cometen homicidios contra mujeres por razones de género y aunque aún no está tipificado el delito, la sociedad, los medios de comunicación e incluso las autoridades ya utilizan ese término para referirse a casos así.Sobre la pena consideró que no aumentará, ya que actualmente por matar a mujeres y niños se aplica un castigo que va de 30 a 60 años de prisión.“Solamente estamos identificando que las mujeres están siendo privadas de la vida, simplemente por el hecho de ser mujer; por cuestión de género y no porque pertenezcan a algún grupo delictivo”, explicó.La diputada aclaró que si una mujer fallece en condiciones que pueden ser ligadas al crimen organizado, quedaría fuera de la denominación de feminicidio.Este fue el segundo foro que se llevó con tal propósito y en quince días llevaran a cabo una mesa técnica en el Congreso, con magistrados y personas más apegadas al derecho, “para que la decisión sea apegada a la Constitución”, comentó la diputada.Marín Franco mencionó que los legisladores tienen alrededor 20 días para que la comisión dictamine si es o no factible la tipificación del feminicidio y si se decide que sí, en la siguiente semana estará votando el pleno del Congreso del Estado.

