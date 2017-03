Reclaman madres la ausencia de Corral

Cargando

La madre de Mónica Janeth Alanis Esparza, desaparecida el 26 de marzo del 2009, cuyos restos fueron encontrados en 2012 en el arroyo “El Navajo”, reclamó ayer que el gobernador Javier Corral no asistiera al foro para analizar la propuesta de la tipificación del feminicidio.“Esperábamos ver al gobernador, teníamos la ilusión de que estuviera aquí presente; el hecho de que no esté aquí significa que a nosotros no nos toma interés”, reclamó Olga Esparza al representante del gobernador en Ciudad Juárez Ramón Galindo.La madre recordó que su hija desapareció en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que ha realizado varias propuestas para evitar este tipo de situaciones, pero que desde 2009 no ha sido atendida por la institución educativa, a la que señaló de omisa por no llevar una investigación seria respecto a este caso.La mujer exigió además que también se tipifique el delito de desaparición de la mujer y no solamente el feminicidio.“Yo sé que estamos en Juárez que tiene mucho trabajo, sin embargo si quisiéramos que nos atendiera en alguna ocasión”, externó la señora Esparza, refiriéndose al gobernador Corral.Con la voz entrecortada aludió a los estudiantes de la institución para compartir que Mónica estaría graduándose de la universidad de no haber sido asesinada.“Mi hija hubiera salido en esta generación, mi hijo va a salir este año de licenciatura en Sistemas, pero mi hija hubiera salido ya”, se disculpó luego de esto y mencionó que lo tenía que decir porque no se podía quedar con eso.A Olga la acompañaron otras madres y un padre de jóvenes desaparecidas y asesinadas.Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes dijo que su intención es que ninguna familia vuelva a padecer el dolor de perder a una hija.También comentó que Corral les había prometido darles una cita para escuchar sus demandas y propuestas. “Desde el Campo Algodonero nos dijo que nos iba a dar un espacio y aún lo estamos esperando”, dijo Montes.Mientras tanto Galindo les aseguró que buscaría ser el enlace de las madres con el gobernador para agendarles una cita y que puedan ser atendidas. (Alicia Fernández)