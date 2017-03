Droga custodiada por tránsito iba a Chicago

La Fiscalía General del Estado (FGE) oficializó la detención de cuatro hombres, uno de ellos agente de Tránsito en activo, y una mujer que al parecer estaban en posesión de 2.2 toneladas de mariguana.A través de un comunicado se establece que Gilberto R. C., de 23 años, agente de Tránsito Municipal activo, Eduardo M. G., de 44, Carlos Alberto L. V., de 30, Alonso H. L., de 39 e Idaly G. G., de 29, fueron arrestados al estar relacionados con el estupefaciente que estaba oculto en cinco vehículos que se encontraban en el interior de un taller mecánico.La tarde de ayer, agrega el escrito, agentes de la Policía Ministerial acudieron al inmueble que se ubica en el cruce de Paseo Triunfo de la República con la avenida Plutarco Elías Calles, luego que obtuvo información de que en ese lugar estaban personas armadas.Al llegar al sitio aseguraron a los ciudadanos y realizaron una inspección, a través de la cual se incautó armamento y droga.En el sitio estaban 250 paquetes confeccionados con cinta adhesiva color canela que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana con un peso de 2.2 toneladas, además de 4 kilogramos de la droga sintética conocida como hachísSe aseguraron seis armas cortas, un arma larga calibre .223, 280 cartuchos de diferentes calibres, 11 fundas para accesorios y un uniforme de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Además tienen bajo custodia una pick up GMC Sierra de color blanco, una pick up Silverado de color gris, un Dodge Challenger de color gris, un Passat de color negro y un Honda Civic de color negro.Los detenidos, señala el comunicado, dijeron a los agentes investigadores que la droga fue adquirida en el estado de Durango y tenía como destino Chicago.Los presuntos responsables y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) para continuar con la investigación correspondiente, mientras que las armas de fuego serán sometidas a los estudios de balística forense para determinar si han sido utilizadas en algún hecho delictivo.

