Estudiantes del Cobach no perderán semestre: delegada

Los padres de familia pueden estar tranquilos porque sus hijos no van a perder el semestre, dijo Martha Leticia Martínez Rivera, delegada sindical del plantel 9 del Colegio de Bachilleres (Cobach).La maestra envió este mensaje a los papás de los alumnos para conjurar la incertidumbre que existe en algunos de ellos ante la suspensión de labores.Los profesores también son padres de familia, sostienen sus hogares y las autoridades no dejaron más alternativa que hacer este paro de labores de dos días, agregó.“Estamos pidiendo que se firme el incremento salarial que cada año se nos otorga, de acuerdo a lo que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, agregó.Los trabajadores del sistema Cobach están indexados a ese esquema, pero “la decisión de nuestras autoridades es no comprometerse a firmar”, continuó.“Sabemos que el Estado tiene una situación económica difícil, nosotros estamos conscientes de eso y si no hay dinero pues que no se nos pague ahorita”, expresó.“Lo único que queremos es que se establezca ese compromiso, cosa que no quiere hacer la autoridad”, informó.Existe otro problema: las bases que están pendientes de otorgarse, sobre todo en el personal administrativo, donde se argumentó que no pueden darse porque se aumentaría la plantilla, añadió.Pero eso no es posible porque las bases ya se están trabajando y lo único que falta es que se otorguen los nombramientos y se dé seguridad al trabajador, dijo.El plantel 9 se ubica en la avenida Hacienda Universidad del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, en el sector sur de la ciudad.Cuenta con 70 profesores e igual cantidad de empleados administrativos, quienes se encuentran en el exterior; allí estudian 2 mil 897 alumnos.