…y helicóptero no se usó

El helicóptero que sobrevolaría la ciudad a partir de ayer no se vio surcando el cielo fronterizo a pesar de que durante el día se registraron varios hechos violentos en que personas fueron privadas de la vida.“La Policía Estatal Única nos informó que comenzaría a sobrevolar a partir de hoy (ayer); no me han dado el reporte oficial del por qué no se levantó. La verdad yo estaría esperando que nos hiciera de nuestro conocimiento que fue lo que falló o si alguna circunstancia en particular evitó que empezara a sobrevolar la ciudad”, dijo anoche el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Agregó que espera que hoy el helicóptero que está en el aeropuerto ya se utilice.Durante el mediodía, el presidente municipal detalló que el gobernador Javier Corral Jurado vendría a arrancar el primero vuelo.“Tengo entendido que vendrá el gobernador a arrancar el primer vuelo y estarán participando, como lo anuncié, un elemento de la Policía Federal, un elemento de la Policía Estatal y uno de la Policía Municipal, con el piloto y copiloto. Gente experimentada que pueden ubicar perfectamente bien las zonas y comunicar inmediatamente a sus compañeros en tierra para generar los anillos de control, los cierres y poder detener a los delincuentes”, expresó.Además explicó la forma en que volará y las horas en que volará.“Dependerá obviamente del mapeo que tenemos de delincuencia en la ciudad, las horas en las que se presentan y en qué lugares se presentan. Todo esto será un trabajo de inteligencia previa y no volará por volar”, expresó.Dijo que el Gobierno municipal sólo va a destinar el recurso humano. “Pondremos los policías que tenemos capacitados para estar sobrevolando y todo lo demás corre por el Gobierno del Estado”, expresó.

comentarios

