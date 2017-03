Sin clases miles por paro en Bachilleres

Casi 50 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres en el estado –unos 18 mil aquí–, se quedaron ayer sin clases por el paro de labores de los maestros sindicalizados.

Los docentes, que son unos 900 en la ciudad, exigen su aumento salarial anual y el pago de prestaciones, por lo que a manera de presión para el Gobierno emprendieron una protesta afuera de los planteles, la cual amagan con seguir hoy.El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, aseguró que sí habrá diálogo pero advirtió que “no negociaremos si se afecta a los alumnos” y que “no se puede caer en los chantajes de los paristas”.Argumentó que el problema con sus pagos se debe a un cambio en los tiempos por parte de la Federación, ya que el aumento se determinaba en febrero y ahora será hasta junio.Indicó que deben esperar a que el Gobierno federal apruebe el aumento, debido a que esto ha generado un faltante de 300 millones de pesos, el cual no puede ser absorbido por la instancia estatal.La Dirección del Colegio de Bachilleres señaló que este pago se les realizará pero en tiempo y forma debido a la situación financiera por la que atraviesa el Estado. Esto podría ser hasta finales del siguiente semestre.“La Dirección General les ha planteado que no se está negando el aumento que se ha solicitado, porque es un derecho y se les va a otorgar, pero no es el momento, tenemos hasta el mes de julio para firmar el documento necesario para que se les pague en diciembre, como es costumbre”, informó Eduardo Limón, director de Cobach Zona Norte.El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó que se analizan las opciones legales para actuar contra quienes propiciaron el paro, así como a los partícipes en la suspensión laboral.Dijo que no son tiempos de paros ni de protestas y que por encima de todo debe prevalecer el diálogo, como lo han privilegiado la dirección general del Cobach y la propia Secretaría de Educación, pero que el sindicato no ha respondido y realiza el paro de labores cada vez que así lo cree necesario.Sin embargo la directora general del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño, declaró que no contemplan aplicar sanciones a los paristas.Indicó que los trabajadores pueden estar seguros que el aumento se les dará una vez que sea aprobado, además de que no están contempladas sanciones a los paristas debido a que se busca tener el diálogo abierto, pero pidió la comprensión a los trabajadores para que no dañen a los jóvenes al dejarlos sin clases.Eduardo Limón, director general de Cobach, explicó que el Colegio está pasando por una crisis financiera derivada, principalmente, del costo que implica mantener a 256 grupos de estudiantes que no están reconocidos en los convenios que tienen con la Federación.Explicó que mantener uno solo de estos grupos tiene un costo de un millón de pesos por año; y que esta cantidad es pagada en convenio con las autoridades federales.Sin embargo, durante la administración pasada y en aras de no dejar sin escuela a ningún estudiante, Gobierno del Estado agregó la manutención de otros 256 grupos en todo Chihuahua, lo que implica la absorción absoluta de un gasto de 256 millones de pesos.“Desde su creación no se debieron de haber autorizado sin antes no firmar el convenio de cooperación entre ambos niveles de gobierno, sin embargo se hizo por el tema de la cobertura de que todos los jóvenes estén en la preparatoria, y está bien. Pero no midieron el daño financiero que le hicieron a la institución porque no se puede gastar lo que no se tiene”, dijo.Indicó que en esta situación, a nivel local, se encuentran 51 grupos que integran el Cobach plantel 19, mejor conocido como la Preparatoria del Chamizal.Agregó que respecto a esto, la dirección del Cobach ha realizado gestiones y pese a todo no se ha incumplido con el pago de salarios y prestaciones a los maestros, a quienes llamó nuevamente al diálogo y a priorizar la atención a los estudiantes, por sobre todas las cosas.“Somos respetuosos de cualquier expresión, pero consideramos que esta no es la mejor vía para resolver un conflicto laboral, llamamos a los sindicatos al diálogo. Estamos a mitad de semestre, uno muy corto, y casi en período de exámenes, por lo que un paro de dos días sólo afecta a los jóvenes”, dijo.En ambos turnos los siete planteles de COBACH que se encuentran en esta ciudad permanecieron vacíos, salvo por los propios administrativos y docentes que se pararon a las afueras de cada uno; cumpliendo así con su horario laboral, pero en paro de actividades.Bernardo Hernández Torres, secretario de organización y prensa del STAACOBACH, señaló que el paro sigue hoy, debido a que ayer no hubo acercamiento oficial por parte del gobernador del estado hacia ellos.De la misma forma, mandaron un agradecimiento a los padres de familia y estudiantes que les han apoyado con la manifestación, pues aunque comentó que han recibido comentarios negativos, han sido más los de empatía.“Estamos agradecidos con el apoyo que la sociedad nos ha brindado. El sindicato está agradecido”, expresó.El paro se realizó debido a que consideraban que han agotado los recursos con las autoridades de Educación, y ahora buscan una audiencia directamente con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.“Estaremos considerando paros escalonados mensuales, dos días de paro por mes, hasta que no se nos conceda una audiencia con el gobernador”, sentenció.Martha Leticia Martínez Rivera, delegada sindical del plantel 9 de Colegio de Bachilleres (Cobach), detalló que “estamos pidiendo que se firme el incremento salarial que cada año se nos otorga, de acuerdo a lo que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.A los empleados de esa casa de estudios les fue otorgado ya un alza salarial de 3.07 por ciento, dio a conocer.Los trabajadores del sistema Cobach están indexados a ese esquema, pero “la decisión de nuestras autoridades es no comprometerse a firmar”, continuó.“Sabemos que el Estado tiene una situación económica difícil, nosotros estamos conscientes de eso y si no hay dinero pues que no se nos pague ahorita”, expresó.“Lo único que queremos es que se establezca ese compromiso, cosa que no quiere hacer la autoridad”, informó.Existe otro problema: las bases que están pendientes de otorgarse, sobre todo en el personal administrativo, donde se argumentó que no pueden darse porque se aumentaría la plantilla, añadió.Pero eso no es posible porque las bases ya se están trabajando y lo único que falta es que se otorguen los nombramientos y se dé seguridad al trabajador, dijo.Informó que ella tiene más de 20 años de trabajo en los Cobach hasta que llegó la nueva directora general Teresa Ortuño Gurza.“Es su obligación obtener los recursos, donde se tengan que mover”, expresó. “Las prestaciones que nos otorgaron en enero, cuando hicimos el paro anterior, eran del año pasado”.El plantel 9 se ubica en la avenida Hacienda Universidad del fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, en el sector sur de la ciudad.El Cobach 9 tiene 2 mil 897 alumnos que ayer no acudieron a las aulas y cuenta con 70 profesores e igual cantidad de empleados administrativos que ayer permanecieron en el exterior. 