Vende Municipio predio a un tercio de su valor

El Ayuntamiento aprobó vender un terreno de mil 60 metros cuadrados en el fraccionamiento Campos Elíseos a un costo de un millón 446 mil pesos, lo que equivale a 73 dólares por metro cuadrados, a Marco Edgar Otero Armendáriz.La discusión del punto se llevó casi una hora, debido a que los regidores del PAN y PRI se manifestaron en contra, debido a que aseguraron el costo que se dejó es muy barato y por debajo del precio comercial. Solicitaron que el dictamen se baje a la Comisión de Enajenación para su revisión, pero la mayoría de los regidores no accedió.El edil Hiram Apolo Contreras dijo que en esa área el costo del metro cuadrado es de 230 dólares. “Es absurdo que el Municipio quiera vender a la tercera parte del valor”, mencionó.La regidora Irma Medrano que preside la Comisión de Enajenación, aseguró que todas las dependencias involucradas en el tema firmaron los dictámenes y dijo que el precio que se fijó es porque el predio no tiene accesos a una calle.El terreno era de propiedad municipal, y estaba destinado a área de equipamiento.El síndico, Aarón Yáñez, expuso que el 12 de enero firmó el dictamen de buena fe, e invitó a que se dé un paso atrás en ese acuerdo. “Debemos de analizar cómo nuestro trabajo debe de ser lo que los juarenses esperan, creo que sí es momento de reflexión”, comentó.Ante esa postura, el alcalde Armando Cabada le cuestionó que firmó el expediente sin fijarse, de manera irresponsable.El síndico dijo que dio el visto a favor de buena fe, pero después de que se expulsó a personal de la Sindicatura de una reunión de la Comisión de Enajenación, en la que se analizaba esa venta, surgieron las dudas.“Si somos perfectos, entonces no estaríamos en este momento en este mundo, tenemos que rectificar”, dijo Yáñez.Marco Otero, a quien se venderá ese predio, es hermano del empresario inmobiliario, Jesús Miguel Otero Armendáriz, uno de los financiadores de campaña del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.

