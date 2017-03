Resguardan a niña golpeada al parecer por mamá

Las nuevas cautelares impuestas a Ana Nailea Parra Parra son someterse a un tratamiento psicológico, no comunicarse con la víctima, no acercarse al lugar donde ella esté y acudir cada mes a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares.Al rendir declaración la niña, al momento que se encontraba internada en un hospital, dijo que el pasado 10 de marzo su mamá le pegó con un cinto en la mano, le dio varios puñetazos en los ojos, le mordió la mano y el área del pecho del lado derecho y por encima de la ropa.Azul también expresó que su mamá le aventó una puerta, le pegó en la cara y con un huarache en la cabeza además le ordenó que no le dijera a nadie que ella la había golpeado.También estableció que su madre le pegaba todos los días a ella y a sus hermanitas menores desde que vivían en Chihuahua con su papá.En el informe en materia de psicología elaborada por una perito de la Fiscalía de Género se documentó que la niña tiene nueve meses viviendo en Ciudad Juárez en un entorno donde predomina la violencia; también se determinó que presenta una afectación emocional grave y se recomiendan al menos 20 sesiones de terapia y no continuar con la relación maternal.Con esos datos así como la declaración de un tío materno de la niña quien refirió que al acudir a la casa de Azul ubicada en la calle Sol de Huizache de la colonia Praderas del Sol observó a la menor muy golpeada y la llevó a recibir atención médica, el juez Félix Aurelio Guerra Salazar dictó el auto de vinculación a proceso contra Ana Nailea por los delitos de lesiones calificadas y violencia familiar y aprobó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria tomando en cuenta que es necesario otro informe médico.

