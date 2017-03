Víctimas rastrean, ubican y entregan a housejacker

Víctimas de 'housejackers', rastrearon, ubicaron y entregaron a uno de sus atacantes a las autoridades.El hombre fue encontrado gracias al GPS de los celulares robados, se ventiló ayer en la audiencia en la que fue vinculado a proceso penal por un juez.De acuerdo a lo informado en la diligencia, en los teléfonos se encontraron fotografías de al menos uno de los implicados donde se le veía portando el arma de fuego usada en el asalto.El acusado es Edgar Daniel L. L., -cuya identidad quedó bajo reserva judicial-. Además de él, Jesús Martín Nava Valles también está sujeto a proceso por el mismo hecho.El atraco ocurrió el 12 de agosto del 2016 aproximadamente a las 01:00 horas cuando Edgar Daniel, Jesús Martín y otro individuo aún no identificado presuntamente se presentaron en el exterior de una casa ubicada en la calle San Elisario de la colonia Praderas del Sur para amagar a una mujer con un arma de fuego y ordenarle que abriera la vivienda.Los presuntos ladrones ingresaron al inmueble, encerraron a la dueña de la casa, a sus tres hijas y al novio de una de ellas en una de las recámaras para exigirles dinero y joyas.Las víctimas estuvieron privadas de su libertad por tres horas, tiempo en el que una de las mujeres fue golpeada y a otra le realizaron tocamientos lascivos.Además, los atacantes se apoderaron de dos pantallas LSD, dos iPhone, tres celulares Samsung y una computadora portátil.Todo fue subido a un vehículo PT Cruise modelo 2005 propiedad de una de las ofendidas y el cual no ha sido recuperado, dijo un agente del Ministerio Público (MP) en la audiencia pública ayer.Días después una de las afectadas rastreó su celular a través de una aplicación instalada en su iPhone y enlazada a una computadora, así pudo saber dónde estaban los celulares.Con esos datos se presentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitaron a un agente del Ministerio Público que se le diera seguimiento.Un agente se presentó en dos casas. En el primer inmueble entrevistó a Yesenia Ruiz quien proporcionó información que llevó a l arresto de Jesús Martín.En el segundo domicilio fue interrogada Irene González Tarango. Ella dijo que en abril pasado había conocido a Édgar Daniel con quien inició una relación sentimental, lo describió físicamente y aseguró que él le había vendido el iPhone porque se lo había encontrado en una rutera.Además precisó que ya no lo veía porque la relación había terminado.Al contar con el nombre del sospechoso, el ministerial lo buscó en una base de datos, ubicó su domicilio y estableció que tenía antecedentes penales.El hombre fue citado para que compareciera el 5 de septiembre del 2016, pero no acudió. (Blanca Carmona / El Diario)

