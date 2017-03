Nuevos médicos, ‘aspirina’ para el IMSS

Los 72 médicos recién contratados por el Seguro Social comienzan hoy a laborar en las distintas unidades de ese organismo, pero su sola presencia no aliviará sustancialmente la crisis que enfrenta porque todos los hospitales y clínicas están sobresaturados.Felipe Alcántara Martínez, secretario de la sección VIII del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que estas contrataciones no solucionarán aquella problemática porque es la cantidad de unidades de Medicina Familiar (UMF) lo que debe ampliarse.De acuerdo con la organización gremial, una muestra de ello es que, por ejemplo, la nueva UMF todavía no ha sido concluida y ya está virtualmente saturada.Otro ejemplo es la UMF 67 –ubicada en la calle Santos Dumont–, que tiene 105 mil derechohabientes y debe tener máximo 48 mil en dos turnos porque son 10 consultorios físicos que funcionan en dos turnos.“Si se le quita la mitad, 52 mil, ya con eso se llena la clínica nueva (la que el IMSS construye en el suroriente de la ciudad) que debe tener 48 mil derechohabientes y ya se le está poniendo demás, nada más quitándole a esa sin rebajar de ninguna otra unidad”, comentó Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del sindicato.De acuerdo con Alcántara Martínez, en el lado sureste de la mancha urbana, algunas de las UMF más saturadas son la número 48, 64, 65 y 67, en tanto que, en el poniente, las más llenas son la número 56 y 62, por ejemplo.El funcionario sindical explicó que la saturación responde al hecho de que las maquiladoras atrajeron a esta ciudad a miles de trabajadores en un volumen para el que las proyecciones de la Federación no habían proyectado las unidades médicas.Los especialistas que hoy se incorporan al IMSS local fueron contratados en la Ciudad de México durante unas jornadas de reclutamiento del 27 de febrero al 10 de marzo.El reporte del Sindicato indica que llegan 22 médicos familiares y 50 especialistas de otras ramas de la medicina, entre los que se encuentran 19 anestesiólogos, 10 cirujanos, 10 pediatras, 15 urgenciólogos, 14 médicos de Salud en el Trabajo, tres epidemiólogos, dos geriatras, siete ginecólogos, dos angiólogos, un cirujano pediatra, un dermatólogo y un endocrinólogo.

comentarios

