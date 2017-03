Difunde Consulado en El Paso teléfono de apoyo

Los mexicanos en Estados Unidos que requieran apoyo tienen a su disposición un teléfono que se atiende las 24 horas del día, dijo el cónsul general de México en El Paso, Marcos Bucio.El Diario publicó ayer que un familiar de Norberto Santa Cruz Medrano, el juarense fallecido el pasado sábado en El Paso luego de un intento de suicidio, no pudo comunicarse a las oficinas del Consulado mexicano en esa ciudad norteamericana.Al respecto, Bucio mencionó que la oficina consular no solicita a los familiares que se comuniquen, sino que los busca de forma personal para brindar la atención requerida. Además precisó algunas de las gestiones que ha hecho su oficina para auxiliar a la familia de Santa Cruz Medrano.“La familia ya había pagado (la cremación del cuerpo), ya se hizo la gestión para que la funeraria devuelva el dinero y nosotros le vamos a pagar a la funeraria, que son justamente de esas cosas de apoyo tan importantes del Gobierno mexicano hacia un connacional acá independientemente de la situación que tenga”, sostuvo en una comunicación con El Diario.El funcionario mencionó que el número (915) 549-0003, perteneciente al Consulado de México en El Paso, está disponible todo el año para atender las necesidades de los connacionales en territorio estadounidense.“Tenemos un teléfono ahí sí, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, que pueden hacer cualquier prueba en cualquier momento, yo siempre lo estoy diciendo en la radio, en la televisión”, mencionó.Bucio indicó que su oficina pidió ya información a las autoridades estadounidenses acerca de la muerte de Norberto.“El Gobierno de México lo que hizo de inmediato es solicitar a la oficina del Sheriff una información sobre la situación de la muerte, los detalles, los términos de la autopsia”, precisó.Asimismo, el ex diputado federal dijo que el (1-855) 463-6395, número telefónico del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), atiende a los connacionales en todo el territorio estadounidense para la localización de familiares y asesoría migratoria.

