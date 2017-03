Se concentran perros callejeros en norponiente y suroriente

Las zonas del norponiente y suroriente cuentan con más perros en estado de calle, comentó el responsable del Centro Antirrábico Luis Sur Gómez.“Actuamos en base a denuncias telefónicas, nosotros hemos observado que hay un mayor índice de perros en estado de calle en el norponiente y en el suroriente que andan deambulando”, afirmó.Sur Gómez explicó que la economía adversa y la irresponsabilidad de los ciudadanos al no hacerse cargo de sus mascotas y posteriormente abandonarlas, son las razones por las que la mayoría de los perros terminan deambulando en la ciudad sin protección y susceptibles a atacar a personas o que sean denunciados lo que conlleva la detención de los animales y su posterior sacrificio.“La mayoría de los casos son perros que causan problema porque están en la calle, entre ellos son perros que son agresores que molestan a las personas a la hora de pasar por ciertas calles y también perros que le causan problemas a la gente, ya sea porque van y les tiran la basura o porque van y se defecan en sus calles”, comentó.El funcionario del área de la Salud dijo que por semana se capturan alrededor a 80 perros en base a denuncias telefónicas.De los cuales menciona que alrededor del 70 por ciento no son reclamados por sus propietarios por lo que se les aplica una inyección para “dormirlos”.“Nosotros trabajamos en base a normas y reglamentos, nosotros les damos un margen de tiempo, inclusive les damos algunos días más con la intención de que puedan ser recuperados y ya procedemos a una eutanasia humanitaria”, comentó.Explicó que cuentan con un medicamento que es un barbitúrico que se les inyecta vía intravenosa, con el que asegura que los perros se quedan dormidos y no sufren.Por otra parte mencionó que en algunas ocasiones, organismos de la sociedad civil se acercan para rescatar a los canes, sin embargo en muchas ocasiones su presupuesto no les permite adoptar a muchas mascotas.En Ciudad Juárez, de acuerdo al último dato con el que cuentan, se estima que existen un poco más de 200 mil mascotas de los cuales 90 por ciento cuentan con dueños pero están en la calle.El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a concientizarse en esta problemática y ejercer una “tenencia responsable de sus mascotas”.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.