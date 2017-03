Broma paraliza clínica del IMSS

Cargando

Una amenaza de bomba obligó al desalojo de pacientes y personal de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La búsqueda de un aparato explosivo que supuestamente había sido abandonado en el edificio llevó a la suspensión de labores por más de dos horas.Bomberos, elementos de Protección Civil y hasta el Ejército Mexicano acudieron a la clínica, ubicada en la avenida Manuel J. Clouthier y calle Piña, para inspeccionarla.Los derechohabientes, algunos en sillas de ruedas, debieron esperar en la calle o buscar sombra en negocios aledaños hasta que las autoridades determinaron que todo fue una falsa alarma.Algunos pacientes expresaron que no sólo perdieron la mayor parte de la tarde de ayer, sino que ahora tendrán que esperar nueva fecha para la reprogramación de su cita para consulta normal y más tiempo si se trata para un médico especialista.Una mujer narró que en un principio el personal les expresó que se trataba de un simulacro y que tendrían que evacuar de manera ordenada.Dijo que ella acudió a recoger unos resultados al laboratorio y después pasó a consulta médica, por lo que estuvo haciendo tiempo y cuando ya iba entrar al consultorio les avisaron que tenían que desalojar el edificio.Expresó que antes de su cita de ayer ya le habían cambiado la fecha en dos ocasiones, por lo que ahora tendrá que espera una nueva para que reprogramen la cita.Afirmó que los pacientes tuvieron que esperar en el exterior hasta que se abrió nuevamente la clínica, ya que sus tarjetas de citas se quedaron adentro, en los consultorios.Otra derechohabiente dijo que en su caso tiene que ser reprogramada su cita con un especialista y estas tardan más tiempo por la falta de médicos, por lo que desconoce para qué fecha tendrá la nueva cita.La amenaza obligó a que algunos pacientes fueran trasladados en ambulancias hasta el Hospital General Regional 66, en la calle Ramón Rayón, donde prácticamente fueron atendidos en la banqueta y pasillos por la falta de espacio.De acuerdo con personal del IMSS, la directora de la clínica recibió una llamada a las 12:40 horas de ayer para advertirle que evacuara a todo el personal porque alguien había dejado un artefacto explosivo.Le indicaron que tenía media hora para sacar a todas las personas que estaban en el lugar, de lo contrario sufrirían daño físico.Informó que hubo necesidad de retirar del área a 140 empleados y decenas de personas que estaban en espera de atención médica.El titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, dijo que revisaron todas las áreas, consultorios, baños y regaderas del lugar, pero no encontraron nada irregular.Señaló que las labores de inspección concluyeron hasta las 15:05 horas, cuando se determinó que no había ningún riesgo para empleados y derechohabientes.El funcionario explicó que personal militar investiga el origen de la llamada y está rastreando el número desde el que se hizo la broma que movilizó a las autoridades.Francisco Chávez, vocero de la Dirección General de Tránsito Municipal, informó que pusieron en marcha un operativo vial a las 12:45 horas que fue levantado a las 15:20 horas, cuando Protección Civil les informó que había sido una falsa alarma.Dijo que fue cerrada a la circulación la avenida Manuel J. Clouthier de oriente a poniente, pero se dejó libre de poniente a oriente.La calle Piña fue cerrada de oriente a poniente por el mismo lapso del tiempo.Agregó que los vehículos que circulaban de oriente a poniente sobre la Manuel J. Clouthier fueron desviados por la calle Piña, mientras que los que iban de poniente a oriente se les envió hacia la Paseo de la Victoria y otras vías alternas. (Salvador Castro, con información de Daniel Domínguez / El Diario)

