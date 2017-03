Piden se explique ‘blindaje’ a juicio de presunto homicida

El juez Sergio Alberto Martínez Díaz, titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, debe explicar la resolución de celebrar sin público y únicamente con la presencia de las partes, el juicio oral en contra de Ociel Herrera Bustos, consideraron especialistas.Acusado de haber asesinado en 2014 a su esposa en hijos, el hombre argumentó al juez la necesidad de hacer privadas las audiencias porque la publicación en El Diario de un par de notas sobre el caso violaba el principio de presunción de inocencia.Alberto Nava, investigador de Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que la decisión del juez tendría que estar debidamente justificada, de lo contrario se podrían sentar las bases para que la celebración de juicios a puerta cerrada sea una conducta sistemática dentro del Poder Judicial.“Blindar (el juicio) de manera genérica obviamente nos acarrea hacernos las preguntas de qué fue lo que vio el juez para decidir esto, ese es el punto o la parte que nosotros no tenemos, quisiéramos conocer un poquito más a fondo qué fue lo que lleva a un juez a determinar que un proceso que regularmente pudiera ser público se convierta en un juicio a puerta cerrada, porque corremos el riesgo de que si cualquier juicio se convierte en juicio a puerta cerrada, pues muchos vamos a encontrar razones para tener juicios a puerta cerrada. Y entonces adiós principio de publicidad”, argumentó Nava, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Precisó además que, en su conjunto, la sociedad mexicana tiene el derecho de conocer cómo se desarrollan las audiencias procesales, en aras de la transparencia que se buscó con la reforma del sistema penal.“En muchas ocasiones hay juicios en los que no se permite la entrada al público si no tienen interés en el proceso y no, pues si estoy aquí parado afuera del proceso es porque me interesa saberlo, no importa que yo no sea parte, que no sea testigo, como parte precisamente de ese principio fundamental de publicidad es que muchos vamos a ver los juicios”, comentó.Jorge Echavarría Ruiz, expresidente de la Barra y Colegio de abogados de Ciudad Juárez, dijo que, de eliminarse la publicidad de los juicios orales, se dañaría el sistema penal al vulnerar la transparencia.“Sería una desgracia que los principios que apuntalan este sistema fueran anulados de manera que al último tendríamos solamente la expectativa de un nuevo sistema cuando realmente no cumple con los principios como el de la publicidad”, mencionó.