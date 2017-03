Luto y tristeza en primaria por su maestro

“Los niños están muy tristes, es que era un profesor muy bueno, se interesaba mucho por sus alumnos y era muy atento”, dijo Gloria Rodríguez, integrante de la mesa directiva, mientras cuidaba por la mañana la puerta del plantel.Sus compañeros no daban crédito a que un docente tan dedicado a su labor haya resultado víctima de la violencia.El maestro Raúl Valdez Bustamante, de 46 años, fue asesinado junto con su hijo Cristian Valdez Colomo, de 23, la noche del sábado en la colonia Misiones del Real.Gloria comentó que los alumnos de quinto grado están especialmente sensibles porque se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación. La mayoría ni siquiera asistió ayer a clases.“Lo que estamos haciendo es pedirles que se expresen, para que puedan manejar sus emociones. Están muy tristes”, reiteró la madre de familia.Durante la visita que este medio realizó al plantel, se pudo constatar la sorpresa con la que recibían la noticia algunas madres mientras acudían por sus hijos.“El profe no era solamente parte de la escuela, sino de la comunidad. Era profe de tiempo completo, tenía un grupo en la mañana y otro en la tarde; además, los fines de semana vendía barbacoa aquí cerca”, expresó otra madre de familia.De la misma manera manifestaron su deseo de que las autoridades hagan justicia en el caso.Los directivos de la escuela no se encontraban ayer, pero personal adelantó que al menos por parte de los niños de quinto grado, se realizará en la escuela una ceremonia en homenaje del docente, organizada y efectuada por sus propios alumnos. (Karen Cano / El Diario)

