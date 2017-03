Hallan muerta a una mujer en motel

Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el Ministerio Público esperará el resultado de las respectivas necropsias para determinar si se acredita o no la comisión del delito de homicidio doloso, ya que en los cuerpos no se observaron huellas de violencia.“Se va a esperar el resultado de las respectivas autopsias para determinar si las personas fallecieron por causas naturales o sufrieron una muerte violenta”, informó.Este martes por la mañana elementos de la Policía Municipal reportaron el deceso de un hombre que vivía solo en una casa ubicada en la colonia Partido Romero.El cadáver estaba en el interior de la casa situada en el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y 20 de Noviembre, a donde acudieron los primeros respondientes para atender el reporte recibido en el Sistema de Emergencia 911.Policías municipales revisaron el cuerpo y paramédicos informaron que la persona fallecida tenía golpes en el parietal izquierdo y el pecho, sin embargo, compete al médico forense dar a conocer la verdadera causa de muerte, dijo el vocero de la FGE.Horas más tarde, los policías municipales atendieron otra llamada de emergencia recibida en el 911 y acudieron hasta el motel Fronterizo, ubicado sobre la Triunfo.Los empleados reportaron a una mujer muerta y envuelta en una cobija dentro del vehículo en el que horas antes ingresó a una de las habitaciones en compañía de un hombre.Cuatro patrullas se acercaron al negocio y confirmaron el hallazgo del cuerpo, por lo que, cerraron con cordones amarillos la entrada a las habitaciones.Los agentes preventivos dijeron que la mujer estaba cubierta con una cobija, en la parte trasera de un carro y los empleados refirieron que la persona ingresó durante la madrugada acompañada de un varón, pero cuando acudieron a limpiar la habitación la encontraron muerta dentro de la unidad vehicular.El vocero de la FGE informó que el cuerpo no presentó lesiones físicas a simple vista, por lo que será necesario el resultado de la autopsia.

