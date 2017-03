Preocupa a empresarios repunte de violencia

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se reunió con el director de la Policía Estatal Única, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para manifestarle la preocupación de los agremiados de dicha organización.El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Martin Alonso Cisneros, declaró que a pesar de que las autoridades señalan que los medios de comunicación sobredimensionan la violencia, el contexto de inseguridad es evidente y podría llegar a afectar la economía local.“Lo que es obvio no se pregunta, estamos pasando por un problema; ahorita la economía en Juárez está bien pero no tarda en que la gente empiece a tener miedo y deje de salir, eso repercutiría en todos los giros”, dijo.Comentó que los consumidores de El Paso aún no han dejado de venir a consumir a Juárez debido a la ventaja que tiene el dólar sobre el peso, sin embargo, poco a poco dejarán de hacerlo si la violencia se recrudece.La Canaco informó que su presidente Rogelio González Alcocer reiteró en la reunión que todos los comerciantes y empresarios estarán unidos y vigilantes del trabajo de la autoridad.Asimismo, la organización solicitó a Aparicio Avendaño un informe continuo de los resultados de los operativos.“Tiene que haber una conciencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no se confundan o se equivoquen, ya se tuvo el mismo problema anteriormente y se sabe cómo atacar ese tipo de situaciones”, dijo Cisneros.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.