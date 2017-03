Activan más patrullaje con federales

Ante el repunte de homicidios en la ciudad se reforzará el patrullaje de las células mixtas integradas por policías municipales, estatales y federales.“Sacaremos a la calle más células mixtas, pero dirigidas con inteligencia, con información que nos proporcionemos, que intercambiemos entre todas las corporaciones”, aseguró el alcalde Armando Cabada.Apenas entre la noche del domingo pasado y el lunes, trece personas fueron acribilladas. De ésas, ocho murieron en el lugar de los hechos, lo que encendió de nuevo la alarma por el desborde de la inseguridad en la ciudad.El alcalde aseguró que junto con el gobernador Javier Corral Jurado, y el comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, generaron nuevas estrategias.“Yo estoy seguro que coordinándonos, saliendo a trabajar, esto tiene que descender por fuerza”, expuso.El alcalde reiteró que el resto de las corporaciones deben resolver, atender y ser eficientes, pues aclaró que el Municipio ha mostrado con hechos el trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).“Espero que ellos hagan lo suyo para poder generar condiciones de coordinación real. Lamentablemente tuvimos reunión reciente en la Guarnición de la Plaza donde una de las dependencias estatales no tenía números, no tenía nada qué mostrar, y es importante exigirle a todo mundo”, declaró el edil en entrevista.Asustada por la fuerte presencia policiaca, Rocío reniega de la zona habitacional donde tiene que radicar.“A mí no me gusta esta zona, no me gusta estar así, encerrada con candados por todo lo que pasa alrededor”, se queja la mujer que vive en Senderos de San Isidro.Rocío, quien por seguridad pidió reservar su nombre completo, es una de las vecinas de esta colonia que urge a la autoridad a atender para que deje de ser escenario de guerra.“Aquí les señalamos las casas donde hay matazones”, dice un vecino de Misiones del Real.“No pasa un día sin que haya balazos, muertos, robos, violaciones, desaparecidas”, acusa otra mujer de Praderas del Sur.Para Rocío, el problema más difícil es la inseguridad. “Si en tu casa no estás segura, entonces no vas a estar seguro en ningún lado mientras vivas en esta ciudad”.Gran parte de los más de 300 asesinatos cometidos han ocurrido en colonias del suroriente, justo a la hora de la salida de los niños de preescolar, primaria y secundaria, por lo que las familias deben rodear las escenas de crimen.“Lamentablemente en Juárez el número de eventos relacionados con homicidios dolosos no ha descendido, sigue siendo una cifra alta, pero no ha crecido de la manera que pudo haber sido en caso de que no se hubieran hecho las acciones de contención que se realizaron”, dice el fiscal general, César Augusto Peniche.Refiere que en esta frontera se tiene muy focalizado cuál es el tipo de problema que se enfrenta. “Desde luego está vinculado a la delincuencia organizada, a las drogas y ahí es donde estamos trabajando”, asegura.—¿Cómo se puede resolver este problema cuando no se combate a las estructuras de los cárteles en Juárez?, se le pregunta.“En estos dos meses hemos detenido alrededor de 10 objetivos dentro de la estructura delictiva, con eso se ha logrado contener el crecimiento del número de homicidios en Chihuahua y Juárez”, responde.El que fue delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en los años más álgidos de la violencia que padeció esta frontera, entre noviembre del 2010 y agosto del 2015, dijo que hace falta apuntar hacia las cabezas de mayor jerarquía y rango dentro de los grupos delictivos.“Pero no hay que perder de vista que hablamos de delincuencia organizada y necesitamos el apoyo decidido por parte de la Federación. Se requiere forzosamente la intervención del Ministerio Público especializado”, argumenta.“Es algo que no pueden realizar los Estados porque no tenemos competencia sobre esos delitos. Nosotros investigamos los delitos conexos como el homicidio el robo de vehículos, la extorsión, pero hace falta la intervención de las autoridades federales para investigar lo relacionado con armas, lavado de dinero y drogas”, reitera.—¿Y ya intervino, han entregado carpetas de investigación especificas?—Sí, hemos dado las vistas correspondientes y desgloses por delitos donde apreciamos que pudieran existir delitos de naturaleza federal y estamos a la expectativa de que la PGR haga la investigación pertinente en cada caso.Agrega que también se ha solicitado un mayor número de elementos en las áreas especializadas para que atiendan el delito desde la óptica que es la delincuencia organizada.“Ya hubo acercamiento con el delegado de la PGR, se le ha externado que requerimos que ellos asuman las tareas en materia de investigación de delincuencia organizada y esperamos que en breve se empiecen a ver las actividades y los resultados”, dice. (A. Castañón / L. Sosa / El Diario)