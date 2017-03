Demanda justicia madre de desaparecida

Cuando estaba reportada como ausente, Brenda fue vista en El Paso, en Nuevo México y en Los Ángeles, en esta última ciudad al parecer estuvo como parte del público del programa de televisión “José Luis sin censura”, dijo la testigo Bertha García mientras su narración era seguida con atención por Gerardo Humberto Páez Carreón, acusado de haber matado y prostituido a esa joven y a otra mujer cuyos restos se hallaron en el arroyo El Navajo.Contra él, se instruye el juicio oral número 173/16 por los delitos de trata y homicidio en perjuicio de Brenda Berenice y de Beatriz Alejandra Hernández Trejo.Desde el área del público la madre del sospechoso también seguía la narración y al final sólo afirmó que su hijo tiene la conciencia tranquila y la verdad va a salir en ese juicio oral.“Mi vida ha cambiado… la familia no es la misma, siempre nos ha hecho falta ella. Éramos una familia que siempre estaba junta, ha cambiado en la vida de su hijo quien ahora es mi hijo. Él sabe que tiene mamá que no está con él, sabe que yo la estoy buscando y que siempre lo vamos a apoyar porque es lo que ella nos dejó… a los jueces yo lo que quiero es justicia para mi hija porque no era un animal ni nada, era una persona y yo como madre, pido justicia”, expresó Bertha al final del interrogatorio que le hizo el agente del Ministerio Público (MP), Rodrigo Caballero Rodríguez.En su turno, el abogado defensor de Páez Carreón se enfocó en preguntarle a Bertha García quién era la pareja sentimental de Brenda Berenice y padre del niño que tenía un mes de nacido cuando la víctima fue vista por última vez.En esa parte de la declaración, García respondió que se trata de Luis Ángel Casas Rosales quien golpeó a Brenda Berenice cuando ella tenía cuatro meses de embarazo por lo que ella decidió “recoger a su hija” y llevarla a la casa materna.El defensor también se encargó de mostrarle al Tribunal que Brenda regresó con Casas Rosales cuando tenía cinco meses de embarazo, volvió a ser golpeada, se separó y cuando el niño nació la relación volvió a reanudarse de tal forma que al momento que la joven desapareció Luis Ángel Casas y ella estaban juntos, pero él no participó en buscarla.Ella fue el único testigo desahogado ayer. Mientras que el lunes, al iniciar el enjuiciamiento, el Tribunal escuchó la declaración de siete testigos. El juicio va a continuar mañana y cada día el Tribunal estará dedicando a ese proceso por lo menos tres horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

