Buscan orientar a padres de menores Down

Organizaciones civiles que se dedican promover la enseñanza entre personas con Síndrome de Down, estiman que 8 de cada 10 de ellos no son llevados por sus padres a recibir la atención adecuada para su salud y desarrollo intelectual desde que son niños.

“Hay mucha desinformación al respecto y esa es nuestra preocupación. Nos damos cuenta que muchas veces ni los doctores saben orientar a los padres sobre cuál es el siguiente paso que deben dar cuando nace su hijo con Síndrome de Down”, declaró Cynthia Reygadas, directora de la Fundación Síndrome de Down Ciudad Juárez.Mencionó que frecuentemente los padres no saben a dónde asistir.“Hay que promover que los padres les den armas a sus hijos, que puedan recibir terapia desde su casa, al menos en lo que llega la etapa escolar, porque deben de ser incluidos en una escuela regular”, señaló.Por su parte, Ana Silvia Sandez, quien dirige la organización CeasDown, mencionó que las dificultades que enfrentan los niños con este síndrome a veces se originan hasta dentro de los mismos hogares, cuando los padres no creen que sus hijos puedan aprender y valerse por sí mismos.“Se cree que las personas con Síndrome de Down no aprenden, o que son unos angelitos; cuando les ponemos estas etiquetas estamos equivocados, porque son personas como cualquier otra, sólo que con una condición”, expresó.Indicó que aunque no es posible que los niños down maduren cronológicamente de acuerdo con su edad, es posible acercarlos mucho, hablando del nivel cognitivo.“Hay que romper mitos respecto a ellos, queremos hacer eco en la sociedad, que vayan aprendiendo porque tenemos que involucrarnos todos”, dijo.Durante el fin de semana, ambas agrupaciones por separado realizarán actividades orientadas a brindar información sobre el tema.El sábado 18 de marzo se realizará un foro por parte de la Fundación Síndrome de Down Ciudad Juárez, en las instalaciones del Salón Juárez Empresarial, ubicado sobre la avenida Melquiades Alanis 6564-B de la colonia San Lorenzo.El evento comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde, y será totalmente gratuito; Reygadas hizo extensiva una invitación a todas las personas que tengan un familiar con el síndrome.Después, el domingo 19 de marzo, el CeasDown realizará una caravana que partirá del estacionamiento de Plaza Sendero a las 12 del día, y culminará en las instalaciones del Parque DIF, donde se realizará una convivencia. Todo Juárez está invitado a participar. (Karen Cano)