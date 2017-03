‘Blindan’ juicio de acusado de matar a su familia

Esta resolución se decretó el martes, a cuatro días de la apertura del procedimiento judicial.El juez informó ayer que aprobó que el juicio sea privado a petición del acusado quien solicitó esto aduciendo que El Diario no ha respetado su presunción de inocencia y alegó un conflicto de interés respecto al trabajo informativo que realiza de este juicio este medio informativo, a quien él y su esposa ganaron una disputa laboral y ahora teme represalias durante la cobertura del caso, informó el juez.La decisión del tribunal se dio sin corroborar la información proporcionada por el acusado y sin tomar en cuenta el principio de publicidad que rige al actual sistema de justicia penal y previsto en el Artículo 20 de la Constitución Mexicana ni el derechos de los ciudadanos a estar informados.En entrevista, Benítez Díaz expuso que el lunes pasado Herrera Bustos le dijo que tanto él como su esposa –Reyna Arcelia Beltrán Ibarra, una de las víctimas en este proceso penal– trabajaron para El Diario a quien demandaron y le ganaron el laudo laboral, por lo que él alegó que existe un conflicto de intereses.Además, agregó, el hombre asegura “que El Diario le ha estado tomando fotos y que salió una nota de que tiene un hermano en el Cereso y eso no es cierto. Dice que hay un conflicto debido a que él y la víctima trabajaron en El Diario de Juárez tuvieron un problema laboral, le ganaron un laudo y consideró que por eso no se respeta su presunción de inocencia”, afirmó el juez.Entonces, agregó: “acordé que sea de manera privada para evitar algún conflicto de intereses como lo está diciendo él, porque eso dice”.Entrevistados sobre esta acusación, directivos de El Diario informaron que Herrera Bustos no trabajo para El Diario.El hombre ofreció sus servicios en el rotativo PM –Editora de la Frontera del Norte, en ese entonces–, donde se informó que estuvo de octubre de 2007 hasta la segunda mitad de 2008, bajo un régimen de honorarios como comisionista en el área comercial.En noviembre del 2008 presentó una demanda laboral contra este rotativo y en diciembre de 2010 se firmó un convenio de terminación de la relación de trabajo y del juicio laboral, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde él recibió una remuneración como liquidación.Sobre Reyna Arcelia Beltrán, El Diario informó que ella laboró como comisionista en el área de publicidad, de octubre de 2002 al 13 de abril de 2009 y en febrero de 2011 dio cumplimiento a un convenio de terminación de relación laboral y del juicio luego de que ella recibió una indemnización.El nombre del presunto responsable del asesinato de Reyna Arcelia y de sus tres hijos de ocho, nueve y 11 años de edad, respectivamente, –ocurrido el 19 de mayo de 2014 en una casa ubicada en la calle Cerrada de Samaria 451 interior 30 del fraccionamiento Jardines de San Pablo–, fue dado a conocer por el entonces fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal Macías, en una conferencia de prensa ofrecida el 21 de mayo de ese año.Al término de la conferencia, Ociel Herrera Bustos fue presentado a los reporteros de medios de comunicación, tanto locales como nacionales, que atendieron la convocatoria de la corporación.A raíz del inicio del juicio oral, la semana pasada, El Diario sólo ha publicado dos notas informativas. En la primera dio a conocer la declaración rendida por el hermano de Reyna Arcelia ante el juez Benítez Díaz y en la segunda, la declaración de la madre de la mujer y abuela de los niños asesinados. En ninguna de estas informaciones se señaló que un hermano de Ociel Herrera se encuentre recluido en un penal.El año pasado –cuando iba a iniciar el juicio oral y se anuló– este rotativo dio a conocer la declaración de Ociel en la que afirmó ser inocente. En ese entonces indicó que después de que lo detuvieron, fue torturado y sujeto a golpes y maltrato, e incluso en los centros carcelarios donde lo recluyeron y que sólo recibió burlas y humillación cuando pidió ver los cadáveres de sus hijos.

