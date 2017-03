Nunca contestaron en Consulado de México: familiar

Comunicarse con el Consulado General de México en El Paso fue imposible para el único familiar de Norberto Santa Cruz en Ciudad Juárez.

En entrevista, el familiar (que pidió no ser identificado), refirió que el miércoles 8 de marzo agentes de la Policía Municipal llegaron a su casa para pedirle que se comunicara de manera urgente a las oficinas consulares, pero que nadie contestó el teléfono.“Nunca me contestaron en ese número, que era con una señora que se llamaba María del Pilar Flores y nunca contestaron. Ya al último los agentes se desesperaron y me dejaron ahí el número, que era muy importante que marcara y ya marcamos y marcamos y no, nunca contestaron”, dijo en entrevista.De acuerdo con el testimonio del familiar, alrededor de las 15:00 horas del pasado miércoles 8 de marzo, policías municipales llegaron a su domicilio con la instrucción de comunicarla con el área de Protección del Consulado de México en El Paso.Fue Ana Santa Cruz, hermana de Norberto y residente de El Paso, quien pudo comunicarse posteriormente al Consulado al área de reportes de emergencia.Ana Santa Cruz dijo en entrevista que cuando ella y su mamá, Catalina Santa Cruz, pudieron hablar con Alberto Ruiz, encargado de asuntos comunitarios del Consulado, les informó que Norberto había tratado de suicidarse en la cárcel y que estaba hospitalizado en condiciones graves.“Nos dijeron que si queríamos ir a verlo que nada más pidiéramos un permiso aquí a la cárcel. La primera vez ellos (el Consulado) sí nos ayudaron (a conseguir el permiso), ya la segunda vez ya nos conocían allí en el hospital”, mencionó.La hermana del fallecido confirmó que no siempre hay quien conteste las llamadas en las oficinas consulares.“Cuando nos comunicamos, a veces no nos contestan pero sí nos regresan la llamada. A veces no nos contestan el teléfono pero dejo un mensaje y ellos nos vuelven a llamar el mismo día”, comentó.Refirió además que el día de ayer ella había pagado 950 dólares a una funeraria en Estados Unidos para que cremaran los restos de su hermano y que fue apenas ayer cuando miembros del Consulado mexicano le comunicaron su intención de cargar con ese gasto.“Ahora (ayer) nos hablaron para a ver qué pasó con el cuerpo de mi hermano, que si ya lo tienen en la funeraria, y a mi mamá le dijeron que si ya habíamos pagado, mi mamá les dijo que sí. Dijeron, ‘les vamos a hablar a los del funeral para que les devuelvan el dinero, para nosotros pagar’”, agregó.Fue el sábado pasado cuando Norberto Santa Cruz fue declarado muerto, tras permanecer hospitalizado luego de un intento de suicido mientras estaba recluido en una cárcel paseña.Datos aportados por Marco Bucio, cónsul General de México en El Paso, sugieren que Santa Cruz dio una identidad falsa al momento de su detención, lo cual retrasó la localización y ayuda que se ha prestado a sus familiares.En conferencia de prensa el Cónsul de México sostuvo que Santa Cruz había sido detenido y deportado dos veces previas, pero que se desconoce la razón que lo llevó a quitarse la vida al estar recluido.El Diario pudo localizar el domicilio de la madre y la hermana de Norberto Santa Cruz, quienes residen en el Noreste de El Paso.Ambas no se encontraban en dicho domicilio, pero sus vecinos refieran que la madre del occiso utiliza una silla de ruedas.“Son personas muy tranquilas, no se meten con nadie, de hecho casi no las vemos en el departamento”, dijo una de las vecinas. (Con información de Roberto Carrillo)