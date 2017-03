Dan a padrastro de Dereck prisión preventiva

Cargando

El padrastro acusado de matar al niño Dereck Alejandro Sariñana Hernández se reservó su derecho a declarar y quedó sujeto a prisión preventiva por un plazo máximo de dos años a partir de ayer, cuando fue puesto a disposición de un Tribunal de Control.Después de las 15:00 horas de ayer, el sospechoso Raúl Iván M.H., fue trasladado a la tercera sala de la “Ciudad Judicial” ante el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez donde una agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad de Delitos Contra la Vida pidió que se declarara legal el arresto.La fiscal informó al Tribunal que el viernes pasado a las 17:42 horas el médico Ignacio de la Rosa reportó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que minutos antes había recibido a un niño de dos años sin signos vitales, en la clínica de avenida 16 de Septiembre y calle Calcio, colonia Durango.El doctor también denunció que observó hematomas y cicatrices en el cuerpo del menor, el cual fue llevado por Raúl Iván quien le dijo que el niño se había ahogado.Deysi Sariñana Hernández, madre del Dereck Alejandro, explicó que ese día ella había salido de la casa a las 14:20 horas para ir a trabajar a la maquiladora y dejó a sus dos hijos al cuidado de su pareja sentimental ya que él no laboraba.El juez declaró legal la detención de Raúl Iván al determinar que él es garante o encargado de cuidar a la víctima.En la etapa de formulación de cargos, la fiscal le indicó al Tribunal que el viernes pasado entre las 15:30 a las 17:30 horas Raúl Iván golpeó en varias ocasiones a Dereck Alejandro Sariñana y después lo trasladó a la clínica a donde llegó muerto. La representante social señaló que Dereck sufrió un traumatismo craneoencefálico consecutivo a un politraumatismo o golpes en todo el cuerpo y las huellas encontradas en el cadáver son compatibles con maltrato infantil.Raúl Iván, asistido por un abogado particular, decidió guardar silencio ante la acusación. Además pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro de 144 horas o seis días pues al parecer su abogado va a solicitar la declaración de tres testigos.Por lo que la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo viernes a las 10:30 horas.

