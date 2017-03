Buscan reactivar a adultos mayores

Con el aumento de la esperanza de vida crece la necesidad de crear políticas públicas que permitan aprovechar la productividad de los adultos mayores, planteó la directora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez.“Son gente que aún están en posibilidad de trabajar, por lo que desde esta oficina se busca convenios con empresas como Smart y otras, para que les den un espacio a los adultos mayores en sus empresas”, comentó.Mencionó que hay muchas personas de la tercera edad viviendo solas, en condiciones deplorables, porque los hijos no los atienden o los tienen en el olvido.“Están a la deriva, sobre todo en colonias de alta marginación; creo que la sociedad está en deuda con el adulto mayor, pero principalmente, los hijos que somos directamente responsables de su cuidado”, expresó.Antonieta agregó que aunque el Gobierno les provea una despensa, no es la solución, pues les dura un par de días y el gasto de alimentar a los adultos mayores no es sostenible para la economía del presupuesto público, lo que significa un grave problema social.La funcionaria consideró que la fuerza del adulto mayor está completamente desaprovechada, ya que pudieran ser ocupados en muchas actividades simples, pero importantes, como archivar, empacar mandado, etiquetar mercancía.Además mencionó que el sector empresarial los ha discriminado por la edad y la oficina de Desarrollo Social no cuenta con la infraestructura para darles trabajo a todos, por lo que se buscan convenios.Un ejemplo es Karina Hernández de 60 años, quien trabajó la mayor parte de su vida en la maquiladora pero la edad y las enfermedades, ya no le permiten continuar.“Yo no puedo trabajar, de hecho ando peleando mi pensión, porque no me la quieren dar; me dicen que tengo que trabajar un año, pero yo no puedo trabajar porque la vista me falla mucho”, dijo la señora Hernández.