Se entrega a la ‘migra’ para evitar la muerte

Para no morir en el desierto César se entregó a la Patrulla Fronteriza, sin embargo recuerda que uno de sus compañeros de travesía no pudo seguir el camino, no sabe qué pasó con él, considera que pudo morir.“Empezamos a caminar y a caminar, hasta que se quedó uno tirado, se deshidrató, duramos como 20 días caminando, no sé si se perdió el guía, a nosotros nos dejó tirados también ahí, ya nosotros nos entregamos a migración, porque ya no aguantamos más, sin tomar agua”, narró el hombre de 20 años.Dijo que de los seis que iban en el grupo de migrantes, más el guía que los llevaría a cruzar la línea que divide a los dos países, uno de ellos empezó a vomitar sin parar, “tiró todo lo que tenía, ya no tenía fuerzas para caminar y pues ahí se quedó, quién sabe si está vivo o está muerto”.Con el cansancio el paso se hizo lento, mientras el guía continuó el suyo hasta que desapareció, “nos dejó atrás”, expone César.Recordó que el grupo siguió caminando, no sabe cuánto, pero cree que fueron cuatro días, en los que los zapatos se le desgarraron y la sed le atacó de tal forma que buscó auxilio entre los habitantes de los ranchos que se toparon en el lado americano.Entre los cinco que quedaban del grupo discutieron la situación. “Primera opción, conseguir un número de alguien ahí, pedir la ayuda a un ranchero, pero llegábamos ahí y nos corrían de la casa, la segunda era entregarnos y pues ya nos entregamos”, explicó.Describió que en un segundo rancho se encontraban los agentes de migración a quienes les pidieron ayuda, por lo que después de esto, fueron detenidos.“Ya de ahí nos llevaron a migración primero y luego a prisión, porque ya era mi segundo intento de querer cruzar”, dijo.Pasó alrededor de 30 días en el Centro de Detención Doña Ana, en donde le hacían realizar sentadillas desnudo, sin embargo considera que lo trataron bien.“Te revisaban a cada rato, te quitaban toda la ropa y todo, cuando salía a jugar, querían que me aventara sentadillas, gente viéndote ahí, en un cuarto”.Platicó que ya no pudo contactar a sus familiares porque le quitaron su celular y no sabía el número, por lo que esperó hasta ser deportado para dar señales de vida a su familia.Finalmente fue deportado por Ciudad Juárez, en donde se refugió en la Casa del Migrante en espera de solucionar su traslado para regresar a su lugar de origen.De acuerdo con lo que expresó, esta fue la última experiencia que piensa vivir, anteriormente sus parientes en Estados Unidos le dijeron que ellos le pagaban el “pollero”, que había mucho trabajo, pero luego de experimentar la hostilidad del desierto, sólo pensaba en regresar a su natal Hermosillo en el estado de Sonora a trabajar como electricista.De acuerdo con el último informe de la Oficina del Centro de Ciencias Médico Forenses, que tiene su sede en el condado de Pima, Arizona, el cual se publicó en 2015, del 100 por ciento de cuerpos que se lograron identificar y fueron recuperados en la frontera en 2015, entre México y Estados Unidos, el 89 por ciento (49) eran mexicanos.El 11 por ciento restante correspondió a personas originarias de países de Centro y Sudamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.