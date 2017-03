Recuperan aquí identidad y estudios

Cargando

Luego de ser deportado de los Estados Unidos, la primera sensación que tuvo Carlos Rosas al llegar a México, su país de origen, fue la de estar preso.“No tener papeles de identidad es como estar en una cárcel, todas las puertas se te cierran, nadie te hace caso”, señaló ayer el hombre de 60 años, quien dice ser muralista y lleva varios años viviendo en Juárez.En el proceso de deportación, afirmó, le fue robada toda su papelería y para cuando llegó a esta ciudad sólo tenía un papel donde estaba escrito con tinta su nombre de pila.Aun cuando aseguró contar con estudios universitarios, hablar en varios idiomas y conocer “mucho” sobre cultura general, carecer de documentos que lo avalen le ha impedido fincar una buena vida como la que tenía del otro lado de la frontera.Ahora Carlos ni siquiera cuenta con un hogar y vive en un albergue para indigentes.Él es uno de los 35 estudiantes de un grupo especial de deportados e indigentes que atiende el Centro de Estudios Extraescolar (Cedex), en coordinación con el Ministerio de la Caridad del templo católico El Señor de la Misericordia.A través de un esfuerzo de voluntades entre autoridades educativas, funcionarios de gobierno y activistas de la sociedad civil, ayer obtuvo de nueva cuenta su certificado de primaria y otros documentos de identificación personal.“Me dijeron que aquí podré conseguir mi acta de nacimiento, mis papeles. Yo ando de acá pa’lla, me han ofrecido trabajos pero necesito el papeleo, por eso vivo en la calle”, relató Arturo Valles, de 67 años, originario del estado de Durango pero deportado de los Estados Unidos, otro de los estudiantes de este grupo.Consternado, expresó que está harto de vivir en los albergues o dormir sobre cartones en la calle cuando no consigue otra cama que no sea esa.“Ya estoy grande y a veces duro dos o tres días sin comer y está canijo”, lamentó.Dijo que tiene siete hijos y una esposa que viven en Estados Unidos aún y que por miedo a ser deportados nunca han venido a visitarlo. A veces, contó, logra ganarse algunos pesos haciendo trabajos en la calle.Si reúne lo suficiente llama a su familia para informarles que está bien y saber cómo van las cosas por allá, “pero no es seguido, a veces no me contestan, o en lo que me contestan se me van los 30 o 50 pesos”.Agregó que en ocasiones hace favores a los trabajadores del supermercado, quienes le dicen que lleve sus papeles para contratarlo como empacador, oportunidad que le niegan por no contar con documentos.Ambos hombres celebraron ayer oficialmente la obtención de su certificado de primaria y secundaria.“Este grupo empezó desde enero, la primera sesión fue el martes 17 y se culminó esta semana con los exámenes finales. Ellos presentan su examen y el que lo pase se gana su certificado”, dijo Juan de Dios Holguín Sáenz, coordinador de Cedex en esta región.Explicó que vieron la necesidad de reintegrar al mercado laboral a quienes son deportados a esta ciudad y debido a que en el proceso pierden papelería quedan prácticamente en condiciones de indigencia, sin identidad, sin estudios y sin manera de conseguir empleo.En previsión de las posibles deportaciones masivas anunciadas por el Gobierno federal de los Estados Unidos, vieron además en este grupo vulnerable un proyecto piloto que se irá replicando y que podría crecer atendiendo a más personas, según lo demanden las circunstancias de la frontera.“Nos es más fácil darle a la gente el pan que darle la posibilidad de que trabaje y se desarrolle. Esto es parte de la promoción humana y aquí están ya los muchachos. El día de hoy (martes) es su examen y si lo aprueban se van de aquí a buscar un trabajo que les permita vivir mejor”, comentó.La labor involucró algo más que las asesorías de aprendizaje y la aplicación de los exámenes, pues debido a que ante la ley es necesario llevar un control escolar, hubo la necesidad de conseguir las actas de nacimiento y las CURP (Clave Única de Registro de Población), así como tomarles fotografías para certificar sus grados de estudio.“Tuvimos el apoyo de Rogelio Loya, director del Seguro Popular y de Pedro Torres, diputado de Morena, quienes nos ayudaron a conseguir y pagar sus actas de nacimiento”, informó Efraín Lagunes Días, miembro del Ministerio de la Caridad de la Iglesia del Señor de la Misericordia.Esta agrupación, cuyas actividades a favor de personas sin hogar se remota desde hace más de 30 años, fue la que conformó el grupo de beneficiados, y además ha logrado gestionar otros apoyos como la donación de comida por parte de la escuela Misión de Senecú Campo Bello.Durante los últimos meses, dos veces a la semana, los estudiantes han acudido sin falta a sus clases y para motivarlos y hacerlos sentir más cómodos, también se les brindó una comida.Lagunes dio a conocer que ya tienen un segundo grupo que iniciará sus estudios en el transcurso de estos días, y a quienes se ofreció a ayudarlos la escuela Sierra Madre, también con los alimentos.“Son gente que tienen mucho tiempo que dejaron la escuela, entonces ha sido un diagnóstico de los conocimientos de una manera personalizada. En cuanto a su desempeño, reconocemos que han sido muy atentos y participativos”, declaró Guillermo Andrade Álvarez, director del Cedex 18, ubicado en la colonia Melchor Ocampo, encargado también de coordinar las acciones de este grupo especial.Explicó que el control escolar fue un problema muy grande, pues algunos fueron casi imposibles de identificar, sin embargo se logró hacerlo. Otra cosa importante para darles el estudio fue la necesidad de un espacio físico, brindado por la Diócesis de Ciudad Juárez, que les prestó unas aulas en las oficinas de Catedral.Según mencionó Arturo, con la simple obtención de su papelería se sentía conforme, sin embargo, ya con un certificado escolar contempla la posibilidad de un trabajo estable y con prestaciones.Esto mientras que Carlos ya fue contactado por una escuela de la ciudad, a la que le pintará un mural histórico. (Karen Cano / El Diario)